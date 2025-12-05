Nicolás Cabré y Rocío Pardo pasaron por el Registro Civil de la ciudad de Villa Carlos Paz, tras dos años de amor, y el actor sorprendió con su contundente declaración.

Pablo Layus habló con la pareja a minutos de dar el “sí”. “¿Hubo pedido de deseos? ¿Prometiste algo, puntualmente?”, le preguntó el notero de Intrusos a Cabré.

La emotiva declaración de Nicolás Cabré tras casarse con Rocío Pardo (Intrusos / América TV)

Con amabilidad, Nicolás contestó: “No, promesas no. Nosotros somos felices. Este es un paso más desde el amor que nos tenemos”.

Cuando el cronista de América le comentó que su historia de amor fue un verdadero flechazo, el actor sorprendió con su fuerte palabras de amor.

“Ya van casi dos años que estamos juntos. Fue un descubrir. No sabía que se podía amar de esta manera, que me podían hacer sentir así, no solo bien amado, feliz”, declaró Nicolás, bajo la atenta y enamorada mirada de su flamante esposa, Rocío Pardo.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron (Instagram)

NICOLÁS CABRÉ Y ROCÍO PARDO CELEBRARÁN SU AMOR EN CÓRDOBA

El 3 de diciembre, Nicolás y Rocío firmaron la libreta en el Registro Civil.

Ese día, los recién casados compartieron su felicidad con sus familiares y amigos y más íntimos.

El mega casamiento será el 6 de diciembre en Córdoba, tierra natal de la bailarina, donde se espera una fiesta a lo grande, con invitados del mundo del espectáculo y un despliegue que promete ser inolvidable.