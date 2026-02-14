Rocío Pardo y Rufina Cabré tienen una gran relación y la bailarina lo demuestra cada vez que puede en sus redes sociales.

Esta vez, la artista publicó un video en su cuenta de Instagram para mostrar el trend que le enseñó la preadolescente.

En las imágenes, Rocío baila con la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez en la misma sintonía de siempre: con química y a puro ritmo.

NICOLÁS CABRÉ SE REENCONTRÓ CON SU HIJA

Luego de varias semanas en Turquía junto a su mamá, la China Suárez, Rufina Cabré volvió a la Argentina y retomó una de sus rutinas favoritas: la natación. Esta vez, lo hizo acompañada por su papá, Nicolás Cabré.

Nicolás Cabré y un emotivo reencuentro con Rufina: “Entrené acompañado hoy” | Créditos: Instagram @nicolascabre80

“Entrené acompañado hoy”, escribió el actor en una historia de Instagram, junto a un emoji de corazón rojo. En la imagen se los ve sonrientes, recién salidos del agua, en lo que parece ser una piscina climatizada preparada para prácticas deportivas, con carriles delimitados por boyas y banderines al fondo.

Cabré aparece sin remera, con bermudas de jean y el torso aún húmedo tras el entrenamiento, mientras que Rufina luce gorra de natación negra, malla deportiva y una musculosa gris estampada.

Ambos miran a cámara con gesto relajado, en una escena que combina deporte, complicidad y un reencuentro esperado.