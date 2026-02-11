Luego de varias semanas en Turquía junto a su mamá, la China Suárez, Rufina Cabré volvió a la Argentina y retomó una de sus rutinas favoritas: la natación. Esta vez, lo hizo acompañada por su papá, Nicolás Cabré.

“Entrené acompañado hoy”, escribió el actor en una historia de Instagram, junto a un emoji de corazón rojo. En la imagen se los ve sonrientes, recién salidos del agua, en lo que parece ser una piscina climatizada preparada para prácticas deportivas, con carriles delimitados por boyas y banderines al fondo.

Cabré aparece sin remera, con bermudas de jean y el torso aún húmedo tras el entrenamiento, mientras que Rufina luce gorra de natación negra, malla deportiva y una musculosa gris estampada.

Ambos miran a cámara con gesto relajado, en una escena que combina deporte, complicidad y un reencuentro esperado.

El vínculo entre el actor y su hija siempre se mostró cercano, especialmente en lo que respecta a la actividad física. Rufina viene consolidando su pasión por la natación desde hace tiempo y ya ha participado en distintas competencias, demostrando disciplina y compromiso.

Nicolás Cabré y un emotivo reencuentro con Rufina: “Entrené acompañado hoy” | Créditos: Instagram @nicolascabre80

RUFINA COMPITIÓ EN NATACIÓN

Hace un mes, Rufina Cabré compitió en un torneo y logró subirse al podio tras una destacada performance en el agua. La China Suárez compartió con orgullo imágenes de esa jornada especial.

Nicolás Cabré y un emotivo reencuentro con Rufina: “Entrené acompañado hoy” | Créditos: Instagram @sangrejaponesa

La actriz publicó un collage que retrató distintos momentos del evento. En la primera imagen, Rufina aparece concentrada sobre el bloque de largada número tres, lista para zambullirse. Con gorro claro y antiparras oscuras, su postura transmitía foco y determinación. Otra postal, en blanco y negro, la mostró apoyada en el borde de la pileta tras finalizar la prueba, todavía dentro del agua, respirando agitada pero satisfecha.