Nicolás Cabré volvió a captar la atención de sus seguidores, pero esta vez no fue por un nuevo proyecto actoral sino por un cambio en su piel. El actor sorprendió al mostrar el avance de un impactante tatuaje que ocupará prácticamente toda su espalda.

La decisión llegó durante unos días de descanso en Pinamar, luego de la exitosa temporada teatral de “Ni media palabra” en Carlos Paz. Desde allí, Cabré compartió en sus redes sociales un video del proceso que rápidamente generó repercusión entre sus fans.

“Día de tatuaje”, escribió el actor junto al clip donde se lo ve mientras el tatuador trabaja sobre su espalda, en plena sesión.

CÓMO ES EL NUEVO TATUAJE DE NICOLÁS CABRÉ

El diseño está a cargo del reconocido tatuador Nico Avedissian, quien comenzó a trabajar en un proyecto de gran escala que cubrirá casi toda la espalda del actor.

El tatuaje de Nicolás Cabré se caracteriza por flores de gran tamaño, hojas con líneas negras bien marcadas y sombreados profundos, un estilo que combina delicadeza con un fuerte impacto visual.

Crédito: Instagram

En esta primera sesión, el trabajo se centró principalmente en el contorno del diseño, mientras que en los próximos encuentros se avanzará con los rellenos y detalles internos que completarán la obra.

EL MOTIVO DETRÁS DEL NUEVO DISEÑO

Además de su valor estético, el nuevo tatuaje también tendría otro objetivo. Todo indica que el trabajo servirá para cubrir tatuajes anteriores que Cabré llevaba desde hace años.

Entre ellos se encontraban un búho y la mano de Fátima, dos diseños que quedarían ocultos bajo el nuevo proyecto artístico que, una vez terminado, ocupará toda la espalda del actor.

Con este cambio, Nicolás Cabré vuelve a apostar por una transformación personal que ya genera curiosidad entre sus seguidores, quienes esperan ver el resultado final del impresionante tatuaje.