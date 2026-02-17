Nicolás Cabré habló por primera vez sobre la muerte de su madre, Cristina Birckenstaedt, ocurrida en junio de 2025. En aquel momento, el actor la despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

“Hoy te fuiste y encontré esta foto tuya. Volá alto, Cristina. Volá lo más alto que puedas. Volá lo más alto que quieras. Acá te vamos a recordar y extrañar”, escribió en Instagram, junto a una imagen de su mamá cuando era chica.

Nicolás Cabré despidió a su mamá (Foto de Instagram)

Qué dijo Nicolás Cabré de la sorpresiva muerte de su mamá

Meses después, en medio de un presente personal feliz junto a su esposa Rocío Pardo y mientras realiza temporada teatral en Villa Carlos Paz, Cabré brindó una entrevista a Nicolás Peralta para la revista Pronto y se refirió al duro momento que atravesó.

“Mi mamá murió hace cuatro meses. No tengo bien la fecha, pero fue hace cuatro meses. Tenía sus cositas, pero no era nada grave”, expresó el actor, dejando en claro que el desenlace lo sorprendió.

Conmovido y sin extenderse demasiado, agregó: “Tenía 73 años y se fue. Así es la vida. Llegó a conocer a Rocío, pero, bueno, se fue. Ahora de familia solo quedamos mi hermano, que tiene una nena llamada Isabella, y yo”.