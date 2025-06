Nicolás Cabré enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su vida: falleció su madre, Cristina Birckenstaedt, una figura muy querida por su entorno y fundamental en la vida del actor.

Fue el propio Cabré quien comunicó la triste noticia a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen retro para rendirle homenaje.

“Hoy te fuiste y encontré esta foto tuya. Volá alto Cristina. Volá lo más alto que puedas. Volá lo más alto que quieras. Acá te vamos a recordar y extrañar”, escribió el actor, visiblemente conmovido. Sin dar detalles sobre las causas del fallecimiento, eligió centrarse en el legado de amor y contención que recibió de su mamá.

Murió la mamá de Nicolás Cabré. Crédito: Instagram/@nicolascabre

NICOLÁS CABRÉ DEVASTADO POR LA MUERTE DE SU MADRE

Cristina Birckenstaedt trabajó durante años como portera en escuelas y era muy reconocida en el barrio de Mataderos, donde vivía con su familia. Muchas adolescentes se acercaban a su casa para obtener una foto o un autógrafo de su hijo, que ya era una figura popular en la televisión argentina.

En distintas entrevistas, Cabré siempre destacó el esfuerzo de sus padres. “Mis papás me llevaban a las grabaciones y se iban, porque trabajaban. Mi viejo era taxista y no podía parar el día, pero preguntaban a qué hora terminaba y me pasaban a buscar”, recordó en una de sus últimas declaraciones públicas. También reveló que ellos cuidaban cada peso que él ganaba como actor para que pudiera tener su casa propia algún día.