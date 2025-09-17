En medio de las versiones que la vincularon sentimentalmente con Leandro Paredes, Evangelina Anderson decidió ponerle humor a la situación y sorprendió a sus seguidores con una publicación inesperada.

La modelo, que está de viaje por Europa rumbo a la Fashion Week de Milán, hizo escala en Frankfurt y aprovechó para sacarse una foto abrazada a una estatua de Albert Einstein. “Siempre me gustaron los intelectuales”, escribió en sus historias de Instagram, y remató el chiste: “Ya tengo novio”.

Evangelina Anderson y su "nuevo novio intelectual" (Foto: Instagram)

La imagen rápidamente se viralizó y fue leída como una clara burla a los rumores que la relacionaron con el mediocampista de Boca Juniors. En las últimas semanas, tanto el entorno de Anderson como el de Paredes negaron rotundamente cualquier tipo de affaire.

CON QUIÉN SE MOSTRÓ EVANGELINA ANDERSON EN MEDIO DE LOS RUMORES DE ROMANCE CON LEANDRO PAREDES

Lejos de quedarse callada, Evangelina Anderson salió a desmentir los rumores y fue contundente. En audios enviados a Majo Martino y difundidos en televisión, la exesposa de Martín Demichelis aclaró: “Desde que me separé inventaron mil historias. Que si es un futbolista casado, que si es un novio en México, nada que ver. Estoy soltera, tranquila, enfocada en mis cosas. Jamás en la vida saldría con un hombre casado”.

Además, Anderson se refirió a las imágenes que circularon sobre un supuesto romance con el defensor de Tigres de México, Juan José Purata. “Con respecto a lo otro que me preguntabas, de las imágenes en el shopping, del chico ese, del hombre, como dicen, es el hijo de mi amiga, que tiene la edad de Basti", contó.

Fotos: Instagram

“Y abajo de las escaleras mecánicas estaba mi papá, mi mamá, Lorena, que es mi amiga de México. Así que… No hay mucho más para decir. Gracias por darme este espacio para desmentir y cortar con estos inventos. No tengo una relación con nadie. Y estoy disfrutando de mis papás en México”, cerró.

