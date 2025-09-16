Tras los rumores de romance con Evangelina Anderson, Leandro Paredes eligió hablar sin palabras, con un posteo cargado de imágenes familiares. El futbolista de Boca Juniors quedó en el centro de la escena luego de las versiones que lo vinculaban con la ex de Martín Demichelis y decidió mostrar unión y afecto con los suyos.

El mediocampista subió a su cuenta de Instagram tres fotos en una publicación compartida con Camila Galante, su esposa. En la primera, se ve a toda la familia sonriendo; en la segunda, aparece Paredes junto a sus tres hijos: Victoria, nacida en 2013; Giovanni, en 2016; y Lautaro, el pequeño de apenas seis meses; y en la última, solo el bebé.

Leandro Paredes, Jorgelina Cardozo, Camila Galante, Ángel Di María y Evangelina Anderson (Fotos: Instagram)

El propio futbolista comentó en el posteo: “¡¡Mi vida!!“, acompañado por un emoji de enamorado y un corazón rojo. Sin embargo, el mensaje que más llamó la atención fue el de Jorgelina Cardozo, esposa de Ángel Di María, que no dudó en dejar un contundente apoyo.

Leé más:

El llamado de Evangelina Anderson a Camila Galante que dejó mudo a Leandro Paredes

QUÉ DIJO LA ESPOSA DE DI MARÍA SOBRE LEANDRO PAREDES Y CAMILA GALANTE

“Con cada piedra que les tiren sigan construyendo el castillo... los quiero y extraño“, escribió Jorgelina. Sus palabras sumaron rápidamente más de 3500 “likes”, mientras que la publicación superó el medio millón de interacciones.

El posteo de Leandro Paredes que Jorgelina Cardozo comentó (Foto: captura Instagram)

No es la primera vez que la pareja busca dejar atrás rumores de crisis. Hace algunas semanas, Camila Galante había desmentido cualquier romance con Evangelina Anderson mediante un mensaje privado a la periodista Paula Varela, de Intrusos (América TV). “Él me desmintió rotundamente un romance con Evangelina” y “Leandro me dijo que no conoce a Evangelina’”, contó Paula.

La semana pasada, Paredes y su mujer se mostraron juntos en público al asistir a ver Rocky, la obra de Nicolás Vázquez. Con sonrisas y gestos de complicidad, demostraron que su vínculo sigue firme y que las versiones de infidelidad quedaron en el pasado.

Leé más:

La historia de amor de Leandro Paredes y Camila Galante

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.