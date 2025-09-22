Durante su paso por la Semana de la Moda en Milán, Evangelina Anderson compartió un almuerzo en la casa de Eros Ramazzotti, junto a Majo Martino, Celeste Martino y Milca Gili.

El encuentro, que parecía distendido, tomó otro rumbo cuando las invitadas comenzaron a cantar “Otra como tú”.

En ese contexto, el cantante italiano intentó besar a la modelo, quien rápidamente esquivó el gesto frente a todos los presentes.

La situación se repitió segundos después, generando risas incómodas entre las amigas.

Crédito: X

El episodio quedó registrado en un video que Milca Gili compartió en sus redes, acompañado de una frase sugerente: “Alguien se enamoró…”.

EVANGELINA ANDERSON IRONIZÓ SOBRE LEANDRO PAREDES Y PRESENTÓ A SU NUEVO NOVIO

En medio de las versiones que la vincularon sentimentalmente con Leandro Paredes, Evangelina Anderson decidió ponerle humor a la situación y sorprendió a sus seguidores con una publicación inesperada.

La modelo, que está de viaje por Europa rumbo a la Fashion Week de Milán, hizo escala en Frankfurt y aprovechó para sacarse una foto abrazada a una estatua de Albert Einstein. “Siempre me gustaron los intelectuales”, escribió en sus historias de Instagram, y remató el chiste: “Ya tengo novio”.

La imagen rápidamente se viralizó y fue leída como una clara burla a los rumores que la relacionaron con el mediocampista de Boca Juniors. En las últimas semanas, tanto el entorno de Anderson como el de Paredes negaron rotundamente cualquier tipo de affaire.

Lejos de quedarse callada, Evangelina Anderson salió a desmentir los rumores y fue contundente. En audios enviados a Majo Martino y difundidos en televisión, la exesposa de Martín Demichelis aclaró: “Desde que me separé inventaron mil historias. Que si es un futbolista casado, que si es un novio en México, nada que ver. Estoy soltera, tranquila, enfocada en mis cosas. Jamás en la vida saldría con un hombre casado”.

Además, Anderson se refirió a las imágenes que circularon sobre un supuesto romance con el defensor de Tigres de México, Juan José Purata. “Con respecto a lo otro que me preguntabas, de las imágenes en el shopping, del chico ese, del hombre, como dicen, es el hijo de mi amiga, que tiene la edad de Basti", contó.

“Y abajo de las escaleras mecánicas estaba mi papá, mi mamá, Lorena, que es mi amiga de México. Así que… No hay mucho más para decir. Gracias por darme este espacio para desmentir y cortar con estos inventos. No tengo una relación con nadie. Y estoy disfrutando de mis papás en México”, cerró.