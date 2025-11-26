Este martes, Luis Ventura sorprendió a todos en la televisión al revelar un supuesto romance inesperado dentro de “MasterChef Celebrity”. Según el periodista, Evangelina Anderson estaría conociéndose con Ian Lucas, el youtuber que arrasa en las redes sociales y que también participa del reality gastronómico.

La noticia explotó en el programa A la tarde (América), donde Ventura contó detalles del vínculo: “Van a bailar a Caramelo. Es un pibe de Banfield, de Zona Sur. Tiene millones de seguidores. Influencer, íntimo amigo de Xipolitakis, pero del hermano de Xipolitakis, que jugaba en Victoriano Arenas”, relató el panelista, dejando a todos boquiabiertos.

Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity (Foto: captura Telefe)

La revelación de Ventura generó debate inmediato en el estudio. Cora Deberbieri, también panelista, puso en duda el romance y opinó sobre el creador de contenido: “Para mí que los hijos de Evangelina lo admiran a Ian, y de ahí un poco la relación. Yo no veo a Evangelina con este muchacho. Lo veo muy chico”.

Por su parte, Daniel Fava fue contundente: “Se los dije la otra vez con relación a Jesica Cirio… es una liga que no puede jugar cualquier muchacho. El youtuber, si juega en esa liga, lo pongo en la mesita de luz. No le da para jugar esa liga. No por el chico, no le da por ella. Evangelina Anderson, que es una diosa, está en otro nivel, está en otra liga. No viene cualquier pelagatos y le dice ‘Hola, ¿querés tomar algo?’ No existe eso, no existe”.

Evangelina Anderson y Ian Lucas (Foto: Instagram)

En medio de los rumores, Evangelina Anderson protagonizó otro momento viral junto a su hijo, Bastian Demichelis. En una nota juntos, el adolescente no dudó en ventilar el mayor defecto de su mamá: “Jamás cocina en casa y es muy celosa con mis novias”, lanzó entre risas. Eva, que participa de “MasterChef Celebrity”, aclaró que para los cumpleaños de sus hijos sí se encarga de hacer las tortas.

La charla terminó con una declaración que enterneció a todos: “No te lo digo mucho, pero te amo. Sos una madraza y estoy muy orgulloso de vos”, le dijo Bastian, que por estos días está con su papá, Martín Demichelis, en Justiniano Posse visitando familiares. El jueves, Bastian y sus hermanas sorprendieron a Eva en el reality culinario y la emoción fue total.

