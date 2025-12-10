El amor que Wanda Nara recibió de parte de sus hijos en el día que alcanzó los 39 años fue muchísimo, y la conductora de MasterChef Celebrity mostró los gestos de afectos que recibió.
La primera foto fue de las niñas menores que tuvo con Mauro Icardi.
Las chicas le dedicaron sendos dibujos, y Wanda sopló la velita en una porción de torta de frutos rojos.
A través de posteos en Instagram, Wanda replicó las fotos que Valentino, Constantino y Benedicto, los varones que tuvo fruto de su matrimonio con Maxi López.
Además, se notó que uno de sus niños le obsequió un reloj de altísima gama, aunque solo mostró la caja color verde.
El gesto de Maxi López
Como si fuera poco, Maxi López reafirmó el buen momento que atraviesa con la madre de sus hijos mayores y le dedicó un posteo en los que se los ve a ambos en el reality de cocina: “Feliz cumple, Wanda Solange”.
Obvio, Wanda se encargó de destacar una foto con Nora Colosimo, su madre, mientras que omitió mostrarse con su hermana Zaira, sus sobrinos, o hasta con Andrés, su papá. Por ahora...