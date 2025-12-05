Maxi López dio una imperdible nota en el stream Mernosketti, el canal de Bauletti, Mernuel y Moski, y en un clima súper relajado, el exfutbolista terminó contando una perlita inesperada sobre su relación con Wanda Nara.

Mientras charlaban sobre compras, lujos y gastos en pareja, uno de los chicos lanzó sin filtro que creía que Maxi gastaba más que Wanda. Él, rápido, se defendió: “Depende de qué”. Pero lejos de esquivar el tema, abrió una anécdota que dejó a todos llorando de risa.

“Cuando yo conocí a Wanda ella vino con una zapatilla que estaba rota. Entonces le dije ‘bueno, vení, vamos por acá’ y le fui enseñando”, reveló Maxi.

Maxi López en MasterChef Celebrity. (Foto: @officialmaxilopez)

Pero lo mejor vino después: “Después no la podía frenar, tenía que meter un scanner en la puerta para que no saliera del shopping”, agregó, generando las risas de los streamers.

Ante la pregunta de “¿dónde pasó esto?”, el exjugador —que viene de sorprender en MasterChef Celebrity y será reemplazado por Yanina Latorre cuando viaje a Suiza por el nacimiento de su bebé con Daniela Christiansson— dio más detalles: “Fue en Rusia, un país donde se gasta fuerte. Todas marcas caras hay allá”.

Así, entre humor y recuerdos, Maxi López terminó confesando que él mismo fue quien le abrió la puerta a ese mundo fashion, y que después se arrepintió cuando la billetera empezó a temblar.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

WANDA NARA SORPRENDIÓ AL HABLAR DE LA POSIBILIDAD DE QUE MAXI LÓPEZ SE MUDE A LA ARGENTINA

Wanda Nara volvió a dejar titulares tras una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, donde habló de la posibilidad de que Maxi López, padre de sus tres hijos, se instale en la Argentina. Lejos de cualquier conflicto, la conductora de Masterchef Celebrity se mostró abierta y entusiasmada con la idea.

Todo comenzó cuando la empresaria se refirió a los divertidos idas y vueltas que se generaron con su ex en el programa de Telefe: “Estoy muy contenta, la verdad que sí. Está Maxi y la verdad que funciona muy bien, a la gente le gusta y en definitiva en tele se ve lo que la gente quiere ver”, expresó.

Entonces llegó la pregunta que encendió el interés de todos: “Ayer Maxi dijo que existía la posibilidad de que pueda venir a Argentina, de que se pueda venir a vivir acá porque quiere estar con sus hijos, quiere venir con su mujer, con su nena y la beba en camino. ¿Vos lo creés posible? ¿Lo estás convenciendo?”, quiso saber.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

La respuesta de Wanda fue tan firme como emotiva: “Y ojalá, la verdad que lo que más quiero es tener la tranquilidad de los chicos, que ellos aman estar con su papá”, remarcó. Y cerró, contundente: “Y sabe Maxi que cuenta conmigo y lo voy a ayudar”.