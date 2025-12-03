Maxi López no para. El exdelantero de River y Barcelona, que supo ser protagonista tanto dentro como fuera de la cancha, estaría a punto de cerrar un acuerdo con Olga para sumarse en enero a la movida marplatense, mientras mantiene su contrato con Telefé hasta 2026, según reveló Naira Vecchio en el streaming de La Posta.

El exfutbolista ya tiene todo listo para sumarse a la temporada de verano en Mar del Plata, donde sería una de las caras fuertes de la temporada de verano 2025. Pero eso no es todo: su vínculo con Telefe siguiría firme más allá de su paso por Masterchef Celebrity.

Maxi López en MasterChef Celebrity. (Foto: @officialmaxilopez)

El canal ya le habría hecho propuestas para sumarse a la cobertura deportiva del Mundial 2026, lo que lo posicionaría como una de las figuras más buscadas del año. En este contexto, su pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson con quien espera su segundo hijo, se instalaría en la Argengina durante el segundo trimestre del año.

Foto: Instagram (@danielachristiansson)

FAMILIA ENSAMBLADA Y UNA RELACIÓN CORDIAL CON WANDA NARA

Desde la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, Maxi López pasó a ser una de las personas más cercanas de la conductora de Masterchef Celebrity, programa que comparten, disfruta de su rol de papá presente de sus hijos mayores y ensambló su familia junto a Daniela Christiansson, con quien tuvo a su hija Elle y espera otro bebé.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Atrás quedaron las polémicas y los escándalos mediáticos entre el exfutbolista y Nara, ahora apuestan a la armonía familiar. En lo que respecta a su faceta de empresario, en los últimos años, apostó fuerte al sector inmobiliario con proyectos en Europa y la Argentina. Su perfil emprendedor lo llevó a diversificar sus inversiones y a consolidarse como un referente fuera del fútbol.

