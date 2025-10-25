La última semana, el rescate de Lowrdez Fernández, que estaba cautiva en el departamento de su expareja Leandro Gómez García, por parte de su madre, de las Bandana y un grupo de allegados conmocionó al país. En las últimas horas Virginia Da Cunha reveló quién estuvo también presente en el operativo, como no podía ser de otra manera.

Se trata de Ivonne Guzmán, la quinta integrante de la histórica banda, quien acompañó a todas pero eligió mantener el perfil bajo y no hacer referencia al tema en ninguna de sus redes sociales. Fue Virginia quien lo contó desde su cuenta de Instagram y parafraseó una de las estrófas de sus canciones “Esto se pone bueno”, del tema “Sigo dando vueltas”.

Virginia Da Cunha reveló que Ivonne Guzmán también colaboró con el rescate de Lowrdez Fernández (Foto: Instagram/@virginiadacunha).

“Gracias infinitas a todos por sus comentarios de amor y apoyo, Ivonne también estuvo presente, esto se pone bueno. Y no se olviden, si quieren amar a alguien de verdad ámense a ustedes primero, nadie puede dar lo que no tiene”, escribió la artista en sus historias.

Las integrantes de Bandana.

Si bien Ivonne no forma parte del revival de Bandana por decisión propia, la exintegrante decidió estar presente en este momento en que una de sus colegas la necesitó más que nunca y dejó en claro para qué momentos sí quiere estar con las chicas.

EL MENSAJE CLAVE: “TENES QUE IRTE URGENTE”

Lissa Vera reveló que Valeria Gastaldi le envió una captura de pantalla de una conversación privada con Lourdes. En ese chat, Valeria le pedía que saliera urgente del departamento, mientras Lourdes intentaba tranquilizarla y le decía que no se preocupara.

Bandana se reencontró (Movilpress)

“Valeria también tiene miedo, a ella le dio miedo. Inclusive ayer habló conmigo y me dijo, ‘bueno, ahora estoy también en el radar de este loco’. Por eso también pedí esa orden”, contó Lissa, haciendo referencia a la restricción de acercamiento que solicitaron por temor a represalias de García Gómez.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.