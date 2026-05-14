Tras años de una intensa batalla legal que parecía no tener fin, la Cámara Civil determinó que Yanina Screpante no recibirá la compensación económica que le exigía a Ezequiel “Pocho” Lavezzi.

Los magistrados consideraron que la modelo no pudo demostrar un desequilibrio patrimonial derivado de la ruptura, un golpe durísimo para quien fuera la compañera del exfutbolista durante casi una década.

Esta decisión judicial marca un precedente importante en el mundo del espectáculoy las uniones convivenciales de alto perfil.

EL REVÉS JUDICIAL DE YANINA SCREPANTE

El conflicto se originó cuando Screpante solicitó una suma cercana a los 15 millones de dólares, argumentando que había postergado su carrera profesional para acompañar al deportista en sus distintos destinos internacionales, como París y China.

Sin embargo, los jueces entendieron que la modelo ya había obtenido beneficios durante la relación y tras la separación, como el uso de un costoso departamento en Olivos, el cual debió desalojar tras un mediático juicio de desalojo anterior.

Yanina Screpante y el Pocho Lavezzi en sus épocas de pareja

LOS DETALLES DEL FALLO A FAVOR DEL POCHO LAVEZZI

La Justicia fue tajante al explicar que no basta con haber convivido para acceder a una compensación; es necesario probar que la ruptura generó un empeoramiento en la situación económica de una de las partes respecto a la otra.

En este sentido, la defensa de Lavezzi logró demostrar que Screpante mantuvo un nivel de vida elevado y que la supuesta pérdida de chances laborales no fue tal o no tuvo la magnitud requerida por el Código Civil para este tipo de reclamos.

Por el momento, el entorno de la modelo no ha confirmado si apelarán a una instancia superior, aunque el panorama parece definitivo. Mientras tanto, el exjugador de la Selección Argentina mantiene un perfil bajo, enfocado en su recuperación personal y alejado de los escándalos mediáticos que lo rodearon en los últimos meses. Este fallo le otorga un alivio financiero y legal significativo en medio de su proceso de reorganización familiar.

EL FUTURO DE LA DISPUTA POR EL PATRIMONIO DEL POCHO LAVEZZI

Este episodio cierra uno de los capítulos más tensos entre ambos, que incluyó desde auditorías de propiedades hasta la devolución de objetos de lujo. Para los especialistas en derecho de familia, el caso de Yanina Screpante servirá como referencia para futuros reclamos de convivientes de figuras públicas. La Justicia argentina vuelve a poner el foco en la rigurosidad de las pruebas al momento de hablar de fortunas compartidas sin un vínculo matrimonial de por medio.