Cardales se convirtió en el epicentro del deporte y la vida social el domingo 21 de septiembre, cuando se celebró el Gran Premio del Montana Farm Masters, el primer torneo oficial organizado por la Federación Ecuestre Argentina en el exclusivo club hípico Montana Farm.

El evento combinó salto ecuestre de alto nivel con una jornada de gran atractivo social, donde varias celebridades dijeron presente.

Las celebridades que disfrutaron del torneo

El Gran Premio del Montana Farm Masters reunió a figuras del espectáculo, el deporte y la moda.

Entre los invitados destacados estuvieron Brenda Asnicar, Yanina Screpante junto a su pareja Federico Rozas, Natalia Lobo y el tenista Federico Coria acompañado por su mujer, Florencia Gómes.

Foto: prensa

Todos ellos disfrutaron del torneo en un entorno único que fusiona deporte, naturaleza y estilo de vida rural.

El marco social fue parte del atractivo: Montana Farm inauguró así su calendario de competencias con un encuentro que no solo convocó a jinetes amateurs y profesionales de varios países, sino también a personalidades del espectáculo que aportaron glamour y visibilidad a la jornada.

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Montana Farm, el nuevo polo ecuestre en Argentina

Ubicado en Cardales, Montana Farm es un club hípico y haras boutique que busca redefinir el salto ecuestre en el país.

Con más de 30 hectáreas dedicadas al entrenamiento y competencias, y un haras de 150 hectáreas para la cría de caballos de élite, el proyecto apunta a convertirse en una referencia internacional en el circuito ecuestre.

La infraestructura, diseñada con estándares de primer nivel, cuenta con boxes ventilados, programas personalizados de nutrición y entrenamiento para los caballos, además de un paisaje arquitectónico moderno y sofisticado que ofrece espacios exclusivos para eventos sociales y corporativos.

Un evento que marcó tendencia

Con esta primera edición del Montana Farm Masters, Cardales sumó un nuevo atractivo que combina deporte, lifestyle y vida social.

La presencia de figuras reconocidas como Brenda Asnicar, Yanina Screpante, Natalia Lobo y Federico Coria consolidó el perfil del evento como un punto de encuentro entre la élite del salto ecuestre y el mundo de las celebridades.