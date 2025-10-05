Santiago del Moro, ganador en las categorías mejor conducción masculina y el Martín Fierro de Oro, contó en Club del Moro en La 100 que tuvo un antojo de rabas y decidió preparar una versión saludable.

El conductor, explicó cómo hizo su receta casera con un paquete de calamar congelado:“Me puse a batir huevos con ajo en polvo, sal, pimienta, pimentón y le agregué avena para empanizarlas. Después llevé todo a la freidora de aire”, relató.

Rabas doradas y crocantes. Foto: CucinareTV

La anécdota atrapó a todo su equipo, que le preguntó si habían quedado bien. Con su habitual honestidad, Del Moro admitió: “No quedaron tan duras. Estaban ricas, no son como las rabas de Mar del Plata, pero las hice en 10 minutos”.

RABAS SIN CULPA: TIPS DE EXPERTOS

La experiencia del conductor coincide con las recomendaciones de cocineros que sugieren alternativas más livianas:

Rabas al horno sin harina de trigo: con un rebozado de huevo, especias y avena fina. Se cocinan en una placa con aceite caliente unos 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.

En freidora de aire: rápidas, crocantes y con menos grasa, como las que preparó Del Moro.

Versión sin gluten frita: usando una masa tipo tempura con harina de maíz y agua fría.

Así, entre premios, proyectos televisivos y aventuras gastronómicas, Santiago del Moro demuestra que su brillo no se limita a la pantalla: también se anima a experimentar en la cocina con un toque saludable.