Rodrigo Fernández Rumi se hizo famoso en 2012 cuando, con apenas 19 años, se convirtió en el ganador más joven de Gran Hermano.

Pero lejos de quedarse en la comodidad de la fama, eligió un camino de esfuerzo y formación: vivió en Suiza limpiando establos, trabajó como mozo en Los Ángeles para pagarse clases de actuación y terminó convirtiéndose en actor de Disney Latinoamérica, con papeles en ficciones como Disney BIA y L-Pop.

Foto: prensa Rodrigo Fernández Rumi

Ahora, el entrerriano de 30 años vuelve a sorprender, pero desde el costado empresarial. Lanzó MyAnnita.com, la primera agencia de influencers virtual y automatizada de Argentina, pensada para resolver uno de los grandes problemas del sector: la falta de seguridad y transparencia en los acuerdos entre marcas y creadores de contenido.

Cómo funciona MyAnnita: la plataforma que cuida el dinero y el trabajo

La idea de MyAnnita nació en plena pandemia, cuando Rodrigo gestionaba campañas y notó la informalidad que reinaba en el mundo de los influencers. Su objetivo fue claro: crear un sistema seguro, transparente y sin acuerdos improvisados.

En la práctica, la plataforma permite que cualquier marca o persona pueda contratar influencers de forma directa y en segundos. El proceso es simple:

Las marcas publican su necesidad, eligen al creador y pagan por adelantado. El dinero queda protegido hasta que el influencer entrega el contenido y el trabajo es aprobado.

Los influencers solo reciben propuestas si el pago está asegurado. Tienen claridad total sobre fechas y reglas, y cobran sin riesgo si cumplen con lo solicitado.

En palabras de Fernández Rumi: “MyAnnita cuida el dinero de la marca y cuida el trabajo del influencer.”

Un lanzamiento con impacto inmediato

El debut de la plataforma no pasó desapercibido: más de 600 influencers y microinfluencers ya conectaron sus perfiles de Instagram o TikTok en las primeras dos semanas.

En breve, comenzará la etapa de incorporación de marcas para potenciar la visibilidad local y regional.

Mientras tanto, Rodrigo Fernández Rumi reparte su tiempo entre Madrid y Argentina, gestionando la expansión de un proyecto que busca sentar nuevas bases en el mercado digital y profesionalizar el vínculo entre marcas y creadores de contenido.