La reconocida astróloga Jimena La Torre volvió a sacudir el mundo del espectáculo con una predicción que dejó a todos boquiabiertos. La tarotista se animó a anticipar la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, quienes anunciaron su casamiento en las últimas horas.

En una entrevista para C5N, la astrologa vaticinaba el futuro de la artista con su pareja con un bebé incluído y una de las predicciones va camino a cumplirse tras el comunicado de Lali en Instagra: “Nos casamos”.

Jimena La Torre predijo el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: captura de @julietacam).

“Un enamoramiento, una relación de pareja estable, te trae como mucho para Libra, Lali es de ese signo, estaría bueno que se case, que tenga un bebé”, dijo Jimena dejando a todos expectantes.

JIMENA LA TORRE EXPLICÓ ASTROLÓGICAMENTE POR QUÉ LALI ESPÓSITO ESTABA LISTA PARA DAR UN PASO MÁS EN SU RELACIÓN

En el ida y vuelta, Jimena La Torre explicó atrológicamente por qué Lali Espósito estaba lista para dar un paso más en su relación con Pedro Rosemblat: “Estaría bueno porque para ella, porque ella cumplió con un arcano 2 el año pasado, en el 2025″.

“Y el arcano es la suma de la fecha con el año, entonces ella cumplió con un arcano 2 y va a un arcano 3. Cuando Lali cumpla años este 2026, va a ser un arcano 3. Pasa de estar acompañando a alguien que ama a sentarse en el trono de la fertilidad, tener bebés y todo, más hacia finales de año”, desarolló la tarotista.

