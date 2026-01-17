La reconocida astróloga Jimena La Torre volvió a sacudir el mundo del espectáculo con una predicción que dejó a todos boquiabiertos. La tarotista se animó a anticipar la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, quienes anunciaron su casamiento en las últimas horas.
En una entrevista para C5N, la astrologa vaticinaba el futuro de la artista con su pareja con un bebé incluído y una de las predicciones va camino a cumplirse tras el comunicado de Lali en Instagra: “Nos casamos”.
“Un enamoramiento, una relación de pareja estable, te trae como mucho para Libra, Lali es de ese signo, estaría bueno que se case, que tenga un bebé”, dijo Jimena dejando a todos expectantes.
JIMENA LA TORRE EXPLICÓ ASTROLÓGICAMENTE POR QUÉ LALI ESPÓSITO ESTABA LISTA PARA DAR UN PASO MÁS EN SU RELACIÓN
En el ida y vuelta, Jimena La Torre explicó atrológicamente por qué Lali Espósito estaba lista para dar un paso más en su relación con Pedro Rosemblat: “Estaría bueno porque para ella, porque ella cumplió con un arcano 2 el año pasado, en el 2025″.
“Y el arcano es la suma de la fecha con el año, entonces ella cumplió con un arcano 2 y va a un arcano 3. Cuando Lali cumpla años este 2026, va a ser un arcano 3. Pasa de estar acompañando a alguien que ama a sentarse en el trono de la fertilidad, tener bebés y todo, más hacia finales de año”, desarolló la tarotista.
