El mundo del espectáculo quedó conmovido cuando Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su compromiso. Más allá de las emotivas imágenes que compartieron en redes sociales, un detalle captó toda la atención: el anillo de compromiso que el periodista le regaló a la cantante. Esta joya no es solo un accesorio más, sino una pieza cargada de simbolismo histórico y diseño contemporáneo.

El anillo de Lali Espósito responde al icónico diseño Toi et Moi (“Tú y yo” en francés), un estilo que Napoleón Bonaparte popularizó en 1796 cuando se lo regaló a Josefina de Beauharnais como símbolo de su amor. Este tipo de joya se caracteriza por tener dos piedras preciosas que representan la unión de dos personas que, sin perder su individualidad, eligen caminar juntas.

La pieza elegida por Pedro Rosemblat combina dos diamantes de formas diferentes: uno de corte cuadrado y otro redondo, engarzados en oro amarillo de 18 quilates. Esta elección refuerza conceptos de equilibrio, complementariedad y diálogo, alejándose de la tradicional joya con una sola piedra central.

Lo más sorprendente fue descubrir que Lali había mostrado el anillo semanas antes del anuncio oficial. En diversas publicaciones durante sus vacaciones, la artista lucía la sortija en fotos espontáneas sin que sus seguidores lo notaran. Recién cuando la pareja confirmó su casamiento, esas imágenes cobraron un nuevo significado y se viralizaron inmediatamente.

DISEÑO ARGENTINO Y ESTILO PERSONAL

Según trascendió, el anillo de compromiso es una creación de diseño argentino, lo que agrega un valor simbólico especial. La estética minimalista de la pieza refleja perfectamente el estilo de Lali Espósito: sofisticado, moderno y con carácter, sin caer en la ostentación.

Este tipo de diseño también ha sido elegido por figuras icónicas como Jackie Kennedy, Ariana Grande y Megan Fox, todas mujeres asociadas a personalidades fuertes y decisiones que marcaron tendencia.