Moria Casán volvió a sorprender al contar un detalle muy particular sobre su rutina de belleza.

Durante una emisión de La Mañana con Moria, la conductora reveló que se realizó un tratamiento estético poco convencional para mejorar la piel del cuello.

“Me hice un skincare en el cuello con esperma de salmón”, lanzó la One con total naturalidad.

La confesión dejó impactada a Naza Di Serio, quien reaccionó inmediatamente: “¿Qué?”.

Y Moria profundizó en su experiencia y recomendó el tratamiento.

“Sí, se los recomiendo. Es maravilloso. Las espermas son maravillosos. La baba de caracol, el esperma de ballena y el esperma de salmón es impresionante”, afirmó la diva.

Moria Casán reveló que usa esperma de salmón en su piel (captura de eltrece)

CÓMO ES EL TRATAMIENTO DE ESPERMA DE SALMÓN

Luego, Moria explicó cómo se aplica este tipo de procedimiento estético. “Me lo pusieron el otro día. Se aplica como con una inyección. Te plancha la piel. Yo tenía una cosita mínima del sol”, detalló la conductora de eltrece.

Entusiasmada con el resultado, la diva incluso alentó a probarlo: “Si pueden, pónganse esperma de salmón. De ballena también me puse”.

La revelación despertó la curiosidad de sus compañeras de programa. Cinthia Fernández, sorprendida, lanzó una pregunta inesperada: “¿Cómo se saca el esperma de un salmón?”.

Entre risas, Moria respondió con sinceridad:“No sé, le tengo que preguntar al dermatólogo”.

¿Para qué sirve el esperma de salmón?

Dermatológicamente, el llamado “esperma de salmón” que se usa en estética no es semen como tal, sino un extracto purificado rico en PDRN (polidesoxirribonucleótidos), moléculas derivadas del ADN del salmón que se utilizan en medicina regenerativa.

Los tratamientos con PDRN de salmón se usan para:

1. Regenerar la pielEstimula la reparación celular y ayuda a mejorar la calidad de la piel dañada por el sol, cicatrices o envejecimiento.

2. Hidratar profundamenteMejora la capacidad de la piel para retener agua, por lo que se ve más luminosa y flexible.

3. Mejorar arrugas finas y texturaFavorece la producción de colágeno, lo que puede alisar líneas finas y mejorar la firmeza.

4. Reparar daño solarSe utiliza mucho en tratamientos para manchas leves y fotoenvejecimiento.

5. Recuperación de la pielTambién se usa después de procedimientos como láser, peeling o microneedling para acelerar la regeneración.

Cómo se aplica

Generalmente se usa mediante:

microinyecciones en la piel (skinboosters)

mesoterapia

o combinado con microneedling

Por eso Moria decía que “se aplica como con una inyección”, lo cual coincide con estos tratamientos.

Cómo se llama el tratamiento

En dermatología suele conocerse como:

PDRN therapy

salmon DNA skin booster

Rejuran / Plinest (marcas comerciales)

Importante: es un procedimiento médico-estético y debe hacerlo un dermatólogo o profesional especializado.