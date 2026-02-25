Con el fin de las vacaciones y el regreso a la rutina, Marcela Kloosterboer también retomó sus cuidados de belleza.

La actriz compartió en sus historias de Instagram el tratamiento que se realizó para recuperar su piel después de la exposición al sol durante el verano.

Así cuida su piel Marcela Kloosterboer tras exponerse al sol en el verano

“Terminaron las vacaciones y cuando empiezan las clases termina el verano”, comentó Marcela en el video, en el que se la ve en el consultorio junto a la profesional que cuida su rostro.

Con el láser en la mano, la doctora María Julia explicó el procedimiento: “Ahora vamos a hacer un láser para mejorar la calidad de la piel y tratar las manchitas que el verano nos dejó”.

De esta manera, Kloosterboer mostró su rutina post verano y dejó en claro la importancia de realizar controles y tratamientos adecuados para mantener la piel saludable tras la exposición solar.

