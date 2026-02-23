Una fuerte controversia se desató en las últimas horas en redes sociales e involucra de manera indirecta a Marcela Kloosterboer. La madre de su pareja, Martha Sieling, fue acusada en redes de haber abandonado a sus tres gatas al mudarse de su vivienda.

La primera versión comenzó a circular en X. “Hay una denuncia contra una suegra”, escribió el periodista Fede Flowers. Fue entonces cuando Fernanda Iglesias, panelista de Puro Show, lanzó la pregunta en potencial: “¿La suegra de Kloosterboer que abandonó tres gatas?”.

Acusan a la suegra de Marcela Kloosterboer de abandonar a sus gatas (Captura de redes sociales)

Minutos después, la denuncia tomó fuerza en Instagram a través de la cuenta proteccionista @alrescatemichiscaba, que compartió imágenes de los animales en la vereda y el jardín de una casa que, según indicaron, habría sido vendida.

En los posteos, se menciona que la mujer se mudó dejando a las mascotas desprotegidas. “La señora vendió la casa y dejó a sus tres gatas. Los vecinos les están dando de comer y nosotras conseguimos tránsito para que no estén en la calle”, explicaron desde la cuenta que realizó la denuncia.

Cómo afectaría a Marcela Kloosterboer el presunto accionar de su suegra

Cabe recordar que la actriz es vegana y una reconocida defensora de los derechos de los animales, por lo que, si la denuncia llegara a comprobarse, el caso podría convertirse en un fuerte dolor de cabeza para ella, en medio del repudio que ya generó en redes sociales.

Meses atrás, además, Marcela adoptó a un perrito al que integró como un miembro más de su familia, reforzando su compromiso público con el bienestar animal.