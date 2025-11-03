Un momento desopilante se vivió en Los 8 escalones cuando Pampita sorprendió a todos al hablar sobre una costumbre muy particular de Marcela Kloosterboer. Todo arrancó con una pregunta del juego, pero terminó en un debate inesperado sobre higiene y elasticidad.

Durante la consigna “Pasando revista”, la conductora le preguntó a uno de los participantes, Agustín, quién era la actriz que tenía una costumbre desde la infancia: “¿Es Laura Azcurra? ¿Es Marcela Kloosterboer?”.

El concursante no dudó y respondió: “Marcela Kloosterboer”. Pampita confirmó el acierto y, acto seguido, lanzó la bomba: “Se come las uñas de los pies. ¿Alguien más hace esto? Es rarísimo, ¿no?”.

Foto: captura de pantalla de Los 8 escalones

La reacción en el estudio no tardó en llegar. Noelia Marzol fue tajante: “No, aparte mis pies son un asco, así que no, ni lo intentaría”.

Pampita, entre risas, remarcó la dificultad de la maniobra: “Qué elasticidad para que te llegue el dedo gordo a la boca, ¿o no?”. Otro de los jurados sumó: “Puro pilates, elongación”.

Pero Pampita fue por más y dejó en claro su postura: “Bueno, primero hay que asearse bien para hacer esto, ¿no? Digo yo”. El comentario desató carcajadas, sobre todo cuando Marcelo Polino remató con su clásico humor: “Innecesario”.

Pampita y su reacción ante una participante musculosa: “¡Mirá esos brazos!”

El programa siguió con más perlitas. Pampita, que pocas veces se muestra tan impactada, no pudo evitar la curiosidad cuando conoció a Gisele, una participante que se presentó como “instructora en musculación”.

“Hola Gisele, ¿a qué te dedicás?”, preguntó Pampita. La respuesta la dejó boquiabierta: “Soy instructora en musculación, tengo 43 años, soy de Zona Sur, vine acompañada por mi marido, Alejandro, que también hace lo mismo que yo”.

La conductora no se contuvo: “¡Qué músculos que tienen los dos, eh! Mirá lo que son los brazos. A ver, ponete de costado, ¡guau! ¿Eso es mucho entrenamiento, de toda la vida?”, comentó, mientras el estudio se llenaba de risas y asombro.

Los 8 escalones volvió a demostrar que, además de poner a prueba el conocimiento, siempre hay lugar para las ocurrencias, las sorpresas y los momentos que quedan para el recuerdo.