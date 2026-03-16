Mirtha Legrand protagonizó uno de los momentos más desopilantes de La Noche de Mirtha que terminó en un ataque de risa pocas veces visto al escuchar a sus invitados hablar sin filtros sobre operaciones.

Todo comenzó cuando Dani La Chepi le contó a la conductora cómo empezó su camino como influencer. La actriz relató que decidió volcarse a las redes sociales después de quedarse sin trabajo y recordó que incluso llegó a presentarse a trabajar recién operada, para remarcar que las personas “no son un número”, como a veces consideran algunas empresas.

“He ido hasta con la cicatriz de los intestinos, recién operada”, reveló La Chepi.

Ante ese comentario, Mirtha comenzó a reírse y explicó el motivo de su reacción: “Me río porque nadie confiesa que fue operada de los intestinos”.

Lejos de esquivar el tema, la humorista redobló la apuesta y respondió con naturalidad: “Yo, dos veces”.

Mirtha Legrand tuvo un ataque de risa en pleno programa (captura de eltrece)

Mirtha Legrand tuvo un ataque de risa en pleno programa

La situación se volvió todavía más graciosa con la intervención de Coco Sily, que se sumó a la charla con total desparpajo: “Yo cuento todas mis operaciones. Conté las hemorroides, que no las cuenta nadie”.

Ese comentario desató un ataque de risa imparable en Mirtha, que entre carcajadas intentó frenar la conversación.

“No, basta, basta”, dijo la conductora, completamente tentada.

Sin embargo, Coco siguió con la anécdota: “Yo me operé de las hemorroides”.

Mientras Moria Casán, Verónica Llinás y La Chepi también se reían en la mesa, la influencer aclaró: “Yo no, lo mío fue oclusión intestinal, tengo menos metros de intestinos”.

Pero la situación ya era imparable para Legrand, que apenas podía hablar entre risas: “Basta, basta”.

Como broche final, Coco Sily remató con una historia que terminó de coronar el momento más desopilante de la noche: “Un día fui a Brasil, me metí al mar, me bajé el pantalón y le pedí que me cure el culo… pero me tuve que operar”.