El costado más familiar y sensible de Maxi López volvió a decir presente en redes sociales, donde el exfutbolista compartió un video que rápidamente se volvió viral. ¿El motivo? Un tierno intercambio con su hija Elle -fruto de su relación con Daniela Christiansson, con quien también tiene a Lando- que dejó ver no solo la complicidad entre ambos, sino también un detalle que enterneció a sus seguidores: ¡la pequeña hablando en español!

En las imágenes, se puede ver a Maxi interactuando con su hija en un clima relajado y lleno de amor. Entre risas y gestos cómplices, Elle sorprendió al expresarse en castellano, algo que no pasó desapercibido para los fans del exjugador, que celebraron el momento con una catarata de comentarios.

“Buen día, gente. (Ella ya habla en español mejor que yo)”, escribió Maxi sobre el posteo que encandiló a sus seguidores donde se escucha a la niña decir “Buen dia” y “Muy bien”.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@officialmaxilopez)

Lejos de los escándalos y las polémicas que alguna vez lo rodearon, Maxi López se muestra hoy enfocado en su rol de papá, compartiendo pequeños fragmentos de su vida cotidiana que logran conectar con el público desde un lugar genuino.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@officialmaxilopez)

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MAXI LÓPEZ ADELANTÓ LA FECHA MÁS ESPERADA: CUÁNDO LLEGAN DANIELA CHRISTIANSSON Y SUS HIJOS A LA ARGENTINA

En medio de su presente mediático, Maxi López volvió a quedar en el centro de la escena tras revelar un dato clave sobre su vida personal: la llegada de Daniela Christiansson y sus hijos a la Argentina.

Consultado por las críticas que recibió tras su participación en MasterChef Celebrity justo después de haber sido padre, Maxi fue contundente: “A ver, a mí me han criticado un montón de veces y por ahí no saben el porqué de todas las cosas, pero yo tomo con tranquilidad”, comnezó diciendo en una nota que dio a Puro Show.

“Estoy siempre presente, me tomo un avión para acá, para allá, para todo lo que sirva en Argentina y en Suiza”, agregó, dejando en claro que no se siente afectado por los comentarios.

Foto: Captura (eltrece)

Pero lo más jugoso llegó después. Sin vueltas, Maxi confirmó que su familia está a punto de instalarse definitivamente en el país: “Dentro de un par de semanas va a ser todo en Argentina”, lanzó.

Ante la repregunta sobre si se trataba de una mudanza definitiva, el exjugador no dudó:“Sí. Ahora en dos semanas está la última vacuna para Landito (su bebé con Daniela, con quien también tiene a Elle) y ahí ya puede viajar sin ningún problema”, cerró.