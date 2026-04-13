En medio de su presente mediático, Maxi López volvió a quedar en el centro de la escena tras revelar un dato clave sobre su vida personal: la llegada de Daniela Christiansson y sus hijos a la Argentina.

Consultado por las críticas que recibió tras su participación en MasterChef Celebrity justo después de haber sido padre, Maxi fue contundente: “A ver, a mí me han criticado un montón de veces y por ahí no saben el porqué de todas las cosas, pero yo tomo con tranquilidad”, comnezó diciendo en una nota que dio a Puro Show.

“Estoy siempre presente, me tomo un avión para acá, para allá, para todo lo que sirva en Argentina y en Suiza”, agregó, dejando en claro que no se siente afectado por los comentarios.

Foto: Captura (eltrece)

Pero lo más jugoso llegó después. Sin vueltas, Maxi confirmó que su familia está a punto de instalarse definitivamente en el país: “Dentro de un par de semanas va a ser todo en Argentina”, lanzó.

Ante la repregunta sobre si se trataba de una mudanza definitiva, el exjugador no dudó:“Sí. Ahora en dos semanas está la última vacuna para Landito (su bebé con Daniela, con quien también tiene a Elle) y ahí ya puede viajar sin ningún problema”, cerró.

Foto: Instagram (@danielachristiansson)

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WANDA NARA YA TIENE SU SERIE VERTICAL Y EL CASTING EXPLOTA: QUIÉN HARÁ DE LA CHINA SUÁREZ

El fenómeno de las series verticales pisa fuerte en Argentina y ahora suma un condimento explosivo: la vida sentimental de Wanda Nara se convertirá en ficción con Triángulo amoroso, una producción pensada para celulares que promete mezclar humor, drama y mucha picardía mediática.

La expectativa creció en las últimas horas cuando se conocieron detalles del elenco, que recreará —con guiños y exageraciones— algunos de los episodios más escandalosos del vínculo entre Wanda y Maxi López.

Pero sin dudas, uno de los datos más comentados fue quién interpretará a Eugenia “La China” Suárez. Según reveló la periodista Maru Leone, la elegida es Débora Nishimoto, una actriz de origen japonés -y pareja de Esteban Lamothe- cuya elección generó sorpresa y debate en redes.

Foto: Captura de X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

El elenco no se queda atrás y suma nombres fuertes: Pachu Peña será el abogado de Maxi, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles clave dentro de la historia. El rodaje, según trascendió, comenzará la próxima semana.

A estas revelaciones se sumó Ángel de Brito, quien completó el mapa de personajes desde sus redes. Presta interpretará a un productor dentro de la ficción, Bordón será un gerente de marketing y Eugenia Guerty encarnará a la directora.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

En tanto, Nishimoto dará vida a Valeria (inspirada en la China), mientras que Clara Kovacic será Daniela. También se suman Lautaro Rodríguez como un falso jugador europeo, Lucas Spadafora como Tony y Georgina Barbarossa en el rol de abogada de Wanda.

Como guiño directo al mundo del espectáculo, la serie incluirá a Yanina Latorre como conductora de un programa de chimentos y a Pía Shaw como panelista, reforzando el tono actual.

Con formato vertical —ideal para redes sociales— Triángulo amoroso buscará innovar en la manera de contar historias basadas en escándalos reales, apostando a un consumo rápido, directo y altamente viral.