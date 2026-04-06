Maxi López celebró un nuevo cumpleaños rodeado de amor y en un entorno exclusivo. Desde Ginebra, el exdelantero compartió imágenes y videos de un festejo íntimo que combinó elegancia, gastronomía y momentos románticos.

La celebración tuvo lugar en el prestigioso hotel Mandarin Oriental, donde el exjugador disfrutó de una noche especial junto a su pareja, Daniela Christiansson.

Video: Instagram officialmaxilopez

UNA CENA DE LUJO PARA EL CUMPLEAÑOS DE MAXI LÓPEZ

El festejo comenzó con una exclusiva cena en uno de los restaurantes más reconocidos de la ciudad. En las imágenes se pueden ver distintos platos gourmet, desde entradas elaboradas hasta opciones principales con presentación sofisticada, en línea con la cocina de autor del lugar.

Video: Instagram officialmaxilopez

Bajo el concepto de birthday dinner, la velada estuvo marcada por una propuesta gastronómica cuidada al detalle, con sabores intensos y una estética moderna que reflejó el nivel del evento.

UN MOMENTO ROMÁNTICO EN PAREJA

Uno de los momentos más destacados fue el romántico beso que Maxi López y su pareja compartieron frente a un ventanal con vista a la ciudad. Ambos lucieron looks elegantes: él con traje oscuro y ella con un outfit sofisticado en blanco y negro.

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Las imágenes reflejaron un clima íntimo, con una estética cuidada y una atmósfera cálida, ideal para celebrar una ocasión especial.

Maxi López celebró su cumpleaños en familia en Ginebra. Crédito: Instagram

BRINDIS, TORTA Y FESTEJO EN FAMILIA

La celebración continuó en un ambiente más relajado, donde no faltaron el brindis con champagne, una torta minimalista y una mesa decorada con delicadeza.

“Así celebramos”, escribieron en redes junto a las imágenes, donde se lo ve a Maxi López sonriente, descorchando una botella y disfrutando del momento.

Maxi López celebró su cumpleaños en familia en Ginebra. Crédito: Instagram

El festejo incluyó detalles como macarons, postres finos y una ambientación moderna que acompañó el espíritu íntimo del encuentro.

UN FESTEJO ÍNTIMO Y ALEJADO DE LA EXPOSICIÓN

Lejos del ruido mediático, Maxi López eligió celebrar su cumpleaños en un entorno privado, priorizando la tranquilidad y el tiempo en familia.

Maxi López celebró su cumpleaños en familia en Ginebra. Crédito: Instagram

Las imágenes no tardaron en viralizarse, con seguidores destacando el estilo del festejo y el momento personal que atraviesa el exfutbolista.