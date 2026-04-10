La modelo sueca Daniela Christiansson y el exfutbolista argentino Maxi López volvieron a captar la atención en redes sociales al compartir imágenes de su estadía en uno de los hoteles más exclusivos de Europa.

Instalados en el elegante Mandarin Oriental Geneva, la pareja dejó ver una rutina marcada por el confort, la privacidad y el lujo cinco estrellas en pleno corazón de Suiza.

Maxi López y Daniela Christiansson se hospedan en un hotel de lujo en Ginebra: cuánto cuesta la noche | Créditos: Instagram @danielachristiansson

Las postales publicadas por la sueca Daniela Christiansson muestran cenas gourmet con vista privilegiada al río Ródano, desayunos servidos en la habitación y momentos familiares junto a su hija Elle dentro de amplias suites de diseño contemporáneo.

Maxi López y Daniela Christiansson se hospedan en un hotel de lujo en Ginebra: cuánto cuesta la noche | Créditos: Instagram @danielachristiansson

El hotel, reconocido por su estilo sofisticado y su atención personalizada, se convirtió en el escenario elegido para disfrutar de unos días de relax en Ginebra.

Maxi López y Daniela Christiansson se hospedan en un hotel de lujo en Ginebra: cuánto cuesta la noche | Créditos: Instagram @danielachristiansson

HOTEL DE LUJO EN GINEBRA: CUÁNTO CUESTA LA NOCHE

Según los valores informados por el sitio oficial del establecimiento, las tarifas varían considerablemente según la categoría de habitación y la temporada del año. Las habitaciones estándar —aunque dentro del universo del lujo— parten aproximadamente desde los 700 a 800 dólares por noche. A partir de allí, los precios escalan rápidamente.

Maxi López y Daniela Christiansson se hospedan en un hotel de lujo en Ginebra: cuánto cuesta la noche | Créditos: Instagram @danielachristiansson

Las habitaciones deluxe con vista al río, similares a las que suele mostrar Christiansson en sus historias de Instagram, pueden alcanzar cerca de 997 francos suizos por noche, es decir, alrededor de 1.100 dólares.

Maxi López y Daniela Christiansson se hospedan en un hotel de lujo en Ginebra: cuánto cuesta la noche | Créditos: Instagram @danielachristiansson

Sin embargo, el verdadero salto aparece al ingresar al segmento de suites premium, donde el precio promedio ronda los 3.800 francos suizos por noche, superando ampliamente los 4.000 dólares dependiendo de los servicios incluidos.

Maxi López y Daniela Christiansson se hospedan en un hotel de lujo en Ginebra: cuánto cuesta la noche | Créditos: Instagram @danielachristiansson

Traducido a moneda argentina —según la cotización aproximada utilizada por el propio hotel— una noche puede ubicarse entre los 4,8 millones y más de 5,8 millones de pesos. Bajo ese escenario, una semana completa de alojamiento puede superar sin dificultad los 30 millones de pesos.