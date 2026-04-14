Una vez más, Wanda Nara demostró que sabe cómo generar repercusión con cada posteo. Esta vez, la empresaria compartió una historia de Instagram desde el detrás de escena de una serie vertical que está grabando para Telefe, donde se la vio muy compinche con su exesposo y padre de sus tres hijos, Maxi López.

En la imagen, ambos posaron sonrientes y relajados, con un clima de complicidad que no pasó desapercibido. Pero lo que realmente llamó la atención fue el texto que Wanda eligió para acompañar la postal que subió a sus redes: “El galán”, escribió, arrobando al exfutbolista.

El piropo público de Wanda hacia Maxi llega en un contexto donde crece la expectativa por ver qué escenas insipiradas en su vida personal, y que despertó especial atención del público, formará parte de esta flamante proyecto que ya da que hablar.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wandabadbitch) Por: Fabiana Lopez

Lejos de la polémica, ambos se mostraron cómodos y profesionales en pleno rodaje. Según dejó ver la propia Wanda, se trata de una producción en formato vertical, tendencia en auge dentro del mundo del entretenimiento digital, donde las historias breves y dinámicas ganan cada vez más terreno.

Con este guiño en redes, Wanda no solo promocionó el proyecto, sino que también dejó en claro que la buena onda con Maxi está intacta y que los halagos, al menos delante de cámara, no faltan.

Wanda Nara apuesta a las "hebillas a la vista", la tendencia en 2026 (Foto: Instagram/@wanda_nara).

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WANDA NARA YA TIENE SU SERIE VERTICAL Y EL CASTING EXPLOTA: QUIÉN HARÁ DE LA CHINA SUÁREZ

El fenómeno de las series verticales pisa fuerte en Argentina y ahora suma un condimento explosivo: la vida sentimental de Wanda Nara se convertirá en ficción con Triángulo amoroso, una producción pensada para celulares que promete mezclar humor, drama y mucha picardía mediática.

La expectativa creció en las últimas horas cuando se conocieron detalles del elenco, que recreará —con guiños y exageraciones— algunos de los episodios más escandalosos del vínculo entre Wanda y Maxi López.

Pero sin dudas, uno de los datos más comentados fue quién interpretará a Eugenia “La China” Suárez. Según reveló la periodista Maru Leone, la elegida es Débora Nishimoto, una actriz de origen japonés -y pareja de Esteban Lamothe- cuya elección generó sorpresa y debate en redes.

Foto: Captura de X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

El elenco no se queda atrás y suma nombres fuertes: Pachu Peña será el abogado de Maxi, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles clave dentro de la historia. El rodaje, según trascendió, comenzará la próxima semana.

A estas revelaciones se sumó Ángel de Brito, quien completó el mapa de personajes desde sus redes. Presta interpretará a un productor dentro de la ficción, Bordón será un gerente de marketing y Eugenia Guerty encarnará a la directora.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

En tanto, Nishimoto dará vida a Valeria (inspirada en la China), mientras que Clara Kovacic será Daniela. También se suman Lautaro Rodríguez como un falso jugador europeo, Lucas Spadafora como Tony y Georgina Barbarossa en el rol de abogada de Wanda.

Como guiño directo al mundo del espectáculo, la serie incluirá a Yanina Latorre como conductora de un programa de chimentos y a Pía Shaw como panelista, reforzando el tono actual.

Con formato vertical —ideal para redes sociales— Triángulo amoroso buscará innovar en la manera de contar historias basadas en escándalos reales, apostando a un consumo rápido, directo y altamente viral.