Cuando Maxi López compró parte del Fútbol Club Paradiso de Suiza había posado junto a sus socios, pero a un año del hito desde el equipo de la tercera división le reclaman una deuda de 480.000 euros sobre la que él salió a hablar.
“Yo no tengo deudas”, afirmó el otrora dueño del 40 por ciento de la institución a través de la empresa Maxco Capital.
Entonces aclaró: “Me desvinculé en octubre porque no quería formar más parte de ese proyecto”.
“Yo quiero vivir en tranquilidad. Me vinieron a buscar durante un año diez veces. Es más, estuve hablando ahora y quieren que vuelva, pero ya estoy con otras cosas y lo dejé atrás. No quiero formar parte de nada de lo que está allá porque no va con lo que hago ni lo que soy”, enfatizó.
Te puede interesar...
La situación de Maxi López
Pese a que el Galgo Ezequiel Schelotto, quien fuera compañero en dos equipos y amigo suyo, blanqueó la controversia con Maxi en una entrevista, López mantuvo la postura de rechazar todo: “Cualquier proyecto puede salir bien o mal. Era algo que me movilizaba, que me gustaba y es mi pasión. Pero si no sale y no estamos alineados no me interesa”.
“Hoy me hace bien y feliz estar acá. Yo estoy con tranquilidad disfrutando de mis hijos y mi familia que no veía después de tantos años”, siguió.
“Hablan, dicen cosas que no son fundamentadas ni verdad. Cuando se dicen mentiras no salgo a contrastar”, minimizó a Fernanda Iglesias.