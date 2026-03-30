El nombre de Maxi López volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por el fútbol ni por la televisión. En medio de su regreso a la Argentina, la periodista Fernanda Iglesias reveló en Puro Show detalles sobre su situación financiera y apuntó directamente contra una de sus sociedades en el exterior, a la que definió como una “empresa fantasma”.

La frase no pasó desapercibida. Pero, ¿qué implica realmente tener una empresa fantasma y por qué genera tanta controversia?

Qué es una “empresa fantasma” y cómo funciona

Maxi López en el estadio de Birmingham

Una “empresa fantasma” —también conocida como shell company— es una sociedad legalmente constituida pero que, en la práctica, no tiene actividad económica real, empleados ni operaciones visibles.

En términos simples, es una estructura que existe en los papeles, pero no produce bienes ni servicios concretos.

Este tipo de empresas pueden tener distintos usos:

Legales : para organizar inversiones, manejar activos o estructurar negocios internacionales.

Irregulares o ilícitos: para ocultar dinero, simular operaciones o evitar impuestos.

La clave está en el uso que se le da. No todas son ilegales, pero sí suelen generar sospechas cuando no pueden justificar actividad o patrimonio.

El caso de Maxi López: por qué se habló de “empresa fantasma”

Según la información difundida por Fernanda Iglesias, Maxi López tendría una sociedad en el Reino Unido llamada MaxCo, creada junto a un socio argentino.

Maxi López en 2022, cuando anunció que compraba el Birmingham.

Lo que encendió las alarmas fue un dato puntual:el patrimonio declarado de la empresa sería de apenas dos libras esterlinas.

A partir de esto, la periodista sostuvo que se trataría de una “empresa fantasma”, al considerar que:

Fue creada en 2022

Está registrada como empresa inmobiliaria

No presenta una actividad económica clara

Tiene un capital extremadamente bajo

Este tipo de características suelen ser indicadores típicos de sociedades que existen más como estructura formal que como negocio activo.

Por qué generan polémica este tipo de empresas

En 2025, Maxi López anunció una nueva compra: el FC Paradiso, un club de Suiza que contaba entre sus filas con el argentino Ezequiel Schelotto.

Las empresas fantasma no son ilegales por sí mismas, pero sí pueden volverse problemáticas cuando:

Se utilizan para aparentar solvencia económica

Respaldan contratos o inversiones sin sustento real

Intervienen en negocios que luego no se concretan

Sirven para diluir responsabilidades legales

En el caso de Maxi López, las críticas surgieron en un contexto más amplio de conflictos: su vínculo con clubes del exterior, su salida de proyectos deportivos y supuestos negocios fallidos, como el mencionado emprendimiento gastronómico con un grupo de rugbiers.

La delgada línea entre lo legal y lo sospechoso

El concepto de “empresa fantasma” se mueve en una zona gris. Puede ser simplemente una herramienta financiera sin actividad momentánea… o una estructura usada para encubrir operaciones poco claras.

Por eso, cuando aparecen casos vinculados a figuras públicas, el término adquiere peso mediático y genera impacto.

En medio de versiones cruzadas y acusaciones, el caso de Maxi López volvió a poner sobre la mesa una pregunta clave:¿cuándo una empresa deja de ser una simple sociedad sin actividad para convertirse en una “empresa fantasma”?

La respuesta, muchas veces, no está solo en los papeles, sino en lo que ocurre —o no ocurre— detrás de ellos.