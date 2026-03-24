La vuelta de Maxi López a la Argentina generó todo tipo de especulaciones. Mientras algunos creyeron que el exfutbolista regresó para limpiar su imagen o acercarse a sus hijos con Wanda Nara, en las últimas horas salieron a la luz detalles que pintan un panorama mucho más complicado: deudas, negocios truncos y promesas incumplidas en Europa habrían sido el verdadero motor de su retorno.

En el programa Puro Show, la periodista Fernanda Iglesias reveló información clave sobre el paso del exfutbolista por el mundo empresarial en Londres: “Estuve averiguando un poquito más lo del restaurante de Londres, él estaba asociado con Agustín Cribi, un exrugbier muy conocido”.

Según su testimonio, el restaurante cerró de un día para el otro bajo la excusa de una remodelación, pero nunca volvió a abrir. “Dejaron un montón de deudas de sueldos de los empleados, cerraron de un día para otro, diciendo que iban a remodelar el lugar y después de un mes nos mandaron una carta de despido a todos, sin pagar muchas cosas. Eso no se hace”, relató una de las personas afectadas.

Maxi López en el cumpleaños de Emilia Attias (Foto: Movilpress).

La situación dejó a varios trabajadores en una situación de limbo legal. “Entre lo que me sale el abogado y lo que debía, la verdad, no me convenía hacer una demanda, pero correspondía”, explicó uno de los exempleados. Iglesias remarcó que este antecedente le cerró las puertas a Maxi y su socio para futuros negocios en Inglaterra.

EL FRUSTADO INTENTO DE COMPRAR EL BIRMINGHAM Y EL PASO POR SUIZA

El panel de Puro Show también abordó el fallido intento de Maxi López de comprar el Birmingham City, un club inglés que estaba en ascenso. “Parece que tenían que ver ahí unos chinos y Richardson también. Que a los chinos no les cerró lo que ofrecía Maxi López con este socio, por eso no pudieron comprar el club del que hicieron la presentación oficial”, detallaron.

Tras ese traspié, Maxi López se mudó a Suiza, donde los problemas no tardaron en aparecer. Una fuente vinculada al mundo FIFA y al fútbol europeo le contó a Matías Vázquez que “en Suiza está todo mal con Maxi López. Se comportó muy mal con la gente de este club, con el presidente, con Ezequiel Schelotto”.

Maxi López y Ezequiel Schelotto (Foto: Instagram @pasesexracing)

"Schelotto pasa a ser vicepresidente por la fuerza, el capitán del equipo, porque él se da cuenta que cuando lo lleva Maxi López con la intención de que sea inversionista, se siente desilusionado, estafado, porque de un día para el otro aparece en la Argentina y le deja una promesa que nunca se terminó de cumplir”, detalló el conductor de Puro Show.

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