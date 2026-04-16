El detalle que casi nadie tiene en cuenta al hacer un sofrito puede cambiar por completo el sabor del plato. No es lo mismo empezar por el ajo que por la cebolla, y la diferencia se nota —mucho— en el resultado final.

El error más común al hacer un sofrito

En la cocina cotidiana, solemos tirar todo a la sartén al mismo tiempo: ajo, cebolla y, a veces, otras verduras. Es práctico, sí. Pero si lo que buscás es sabor real, ese atajo puede jugarte en contra.

El motivo es simple: el ajo y la cebolla no se comportan igual al cocinarse.

La cebolla necesita tiempo para ablandarse, largar sus azúcares y volverse dulce

El ajo, en cambio, se cocina rápido y puede quemarse en segundos

Ahí es donde el orden se vuelve clave.

Foto: ia

Qué pasa si cocinás primero el ajo

Si arrancás por el ajo, vas a lograr un sabor más intenso, profundo y aromático.

Cuando se dora levemente en aceite (sin quemarse), libera compuestos que potencian muchísimo el plato. Es el método ideal si querés que el ajo tenga protagonismo.

Cómo hacerlo bien:

Usá fuego medio o medio-bajo

Sumalo al aceite desde el inicio (no con el aceite hirviendo)

Vigilalo constantemente: se quema rápido

Cortalo con cuchillo (no muy triturado) para evitar que se queme de más

Una vez que el ajo está dorado, recién ahí incorporás la cebolla.

Qué pasa si empezás por la cebolla

Si primero cocinás la cebolla, el resultado cambia completamente.

La cebolla libera agua y azúcares naturales, generando un fondo más suave, dulce y equilibrado. En este caso, el ajo pasa a un segundo plano.

Es ideal para:

Salsas suaves

Guisos

Preparaciones donde no querés un sabor invasivo

El ajo se puede agregar después, pero ya no tendrá el mismo impacto.

¿Y si los cocinás juntos?

Es lo más común… pero también lo más “neutro”.

Al cocinarse juntos:

El ajo pierde intensidad

La cebolla domina el perfil

El resultado es correcto, pero menos definido

Funciona si no querés complicarte, pero no es la mejor opción si buscás un sabor más trabajado.

La clave que cambia todo

El orden en que cocinás ajo y cebolla no es un detalle menor: define qué sabor va a liderar el plato.

👉 ¿Querés intensidad? Empezá por el ajo

👉 ¿Buscás dulzura y suavidad? Empezá por la cebolla

👉 ¿Preferís equilibrio? Cocinalos juntos

Un tip final que casi nadie aplica

El ajo no solo aporta sabor: cuando se dora bien, desarrolla notas más complejas y ligeramente caramelizadas. Pero si se quema, arruina todo con un gusto amargo imposible de corregir.

Por eso, más que la receta, lo importante es la técnica.