La palta es uno de los alimentos más elegidos por sus nutrientes, grasas saludables y versatilidad en la cocina. Sin embargo, muchas personas cometen el mismo error: desechar su cáscara sin saber que puede convertirse en una aliada para el hogar, el jardín y hasta el cuidado personal.

Lejos de ser un simple residuo, las cáscaras de palta contienen propiedades naturales que permiten reutilizarlas de distintas maneras. Con pequeños trucos caseros, es posible darles una segunda vida y reducir el desperdicio diario.

CÁSCARAS DE PALTA: CINCO FORMAS DE REUTILIZARLAS EN CASA

Uno de los usos más prácticos es incorporarlas al compost, ya que aportan nutrientes orgánicos y ayudan a enriquecer la tierra. Para mejores resultados, conviene cortarlas en trozos pequeños antes de sumarlas a la mezcla.

También pueden utilizarse como mini macetas biodegradables para germinar semillas. Las mitades vacías conservan humedad y luego pueden colocarse directamente en la tierra, donde se descomponen de forma natural.

Palta, un alimento supernutritivo. Foto: Freepik

EL TRUCO DE BELLEZA CON CÁSCARA DE PALTA

La parte interna de la cáscara conserva aceites naturales, por lo que algunas personas la usan como exfoliante suave para manos o rostro. Solo se recomienda frotar con movimientos delicados y luego enjuagar.

Otro dato poco conocido es que al hervirlas durante varios minutos se obtiene un tinte vegetal casero, ideal para telas, papeles o manualidades, logrando tonos marrones o rosados según el tiempo de cocción.

AMBIENTADOR NATURAL Y SUSTENTABLE

Cuando se secan por completo, las cáscaras pueden triturarse y mezclarse con hierbas como romero, lavanda o menta. Así se transforman en un popurrí aromático perfecto para cajones, placares o rincones de la casa.