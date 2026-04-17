Florencia Peña sorprendió al revelar una anécdota desconocida de Marley durante una charla distendida en el streaming de Martín Cirio. Entre risas, complicidad y confesiones inesperadas, salió a la luz un supuesto encuentro del conductor con Keanu Reeves.

Todo ocurrió mientras recordaban experiencias vinculadas a la fama y los viajes. En medio de la conversación, Peña decidió “mandarlo al frente” sin filtros: “Se comió unas Keanu Reeves”, lanzó entre carcajadas, provocando la inmediata reacción de Marley.

Lejos de esquivar el tema, la actriz Flor Peña insistió mientras el streamer intentaba obtener más detalles. “Se pone colorado el tarado… Se comió las Keanu Reeves”, repitió la artista, generando aún más curiosidad en la mesa.

Marley, entre risas y algo de pudor, terminó reconociendo el episodio: “Me pongo colorado. Fue hace mucho, yo era jovencísimo, conocí mucha gente… He viajado mucho, entonces me pasaba que llegaba a Los Ángeles y me invitaban a fiestas de Hollywood”.

Flor Peña expuso a Marley: “Se comió unas Keanu Reeves” | Créditos: Captura streaming Martín Cirio

MARLEY RECORDÓ LAS FIESTAS DE HOLLYWOOD

El conductor recordó que aquellos años coincidieron con el inicio de su carrera y con una etapa en la que comenzó a frecuentar eventos exclusivos rodeado de celebridades internacionales.

Flor Peña expuso a Marley: “Se comió unas Keanu Reeves” (Foto: Reuters)

“En los primeros años de mi vida iba a una fiesta y estaba Tom Cruise. Era un pendejo de 20 años… ¿qué hago yo acá, en medio de toda esta gente? Fue muy temprano que me pasó todo a mí, entonces no caía”, relató.

Recordó el contraste entre su adolescencia y su temprana cercanía con figuras globales: “A los 15 años iba a una fiesta de 15 y bailaba música de Madonna y Michael Jackson, y a los 20 los conocí. ¿Qué hago acá con esta gente?”, comentó entre risas.