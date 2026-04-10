Florencia Peña debutó anoche en la exitosa obra “Las Hijas”, y el público no dudó en regalarle una ovación de pie.

La actriz se lució en su primera función, desplegando todo su carisma y presencia escénica junto a Soledad Villamil y Pilar Gamboa.

La emoción se sintió desde el primer minuto. Peña se metió de lleno en el personaje y conquistó a la sala con una interpretación conmovedora, en una de las propuestas más potentes de la cartelera porteña.

Al terminar la función, los aplausos no se hicieron esperar. El público celebró la incorporación de Peña y la fuerza de la historia, que invita a reflexionar sobre los vínculos familiares, el amor y la memoria.

La actriz deslumbró en su debut con Soledad Villamil y Pilar Gamboa

Una noche especial con la presencia de Adrián Suar

La función tuvo un cierre especial: Adrián Suar, director y productor de la obra, subió al escenario para felicitar a las actrices y saludar al elenco.

El clima de fiesta y emoción se apoderó del Paseo La Plaza, donde “Las Hijas” sigue consolidándose como uno de los grandes éxitos del teatro argentino.

Foto: prensa Las Hijas

De qué trata “Las Hijas”: una historia que toca el corazón

“Las Hijas” es una comedia sensible y emotiva que narra el desafío de tres hermanas frente a una madre con Alzheimer. Elena fue una madre presente, exigente y firme, una jueza que nunca dejó la ley fuera de casa.

Inés (Soledad Villamil) es una tarotista de renombre, capaz de leer el futuro pero con sus propios dilemas.

María José (Florencia Peña) es psiquiatra forense, experta en patologías pero sin respuestas para su propia madre.

Roberta (Pilar Gamboa) es una artista plástica con carreras inconclusas y un emprendimiento de catering que desafía la lógica.

Las tres se reúnen para decidir cómo enfrentar la enfermedad de Elena. A lo largo de la noche, descubren que su madre fue distinta para cada una y que ninguna está lista para verla dejar de ser ella.

Un éxito que emociona función tras función

La obra, dirigida y producida por Adrián Suar, explora las contradicciones humanas y la lucha por encontrar un equilibrio entre el amor, el deber y la aceptación de lo irreversible.

“Las Hijas” invita a preguntarse: ¿Cómo se cuida a una madre que siempre pudo con todo? ¿Cómo se deja de ser hija?

Con funciones en el Paseo La Plaza, la obra sigue conmoviendo a cada espectador y se consolida como uno de los grandes sucesos teatrales del año.