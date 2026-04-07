La incorporación de Florencia Peña al elenco de Las Hijas es la noticia teatral del año, luego de varias temporadas con musicales como Mamma Mía o Pretty Woman.

En medio de las especulaciones sobre la reconciliación en curso con Erica Rivas para realizar un spin off de Casados con Hijos, lo cierto es que Flor se la jugó por la comedia dramática éxito dirigida por Adrián Suar, protagonizada por Soledad Villamil y Pilar Gamboa.

Peña ingresa para reemplazar a Julieta Díaz, quien se da de baja por una hernia de disco que le impedía hacer las funciones con normalidad.

Florencia Peña se sumó a Las Hijas

Cuándo y dónde ver Las Hijas

El espectáculo escrito por Ariadna Asturzzi continúa en el Paseo La Plaza, con funciones de jueves a domingo.

Las entradas se adquieren en la boletería del teatro de Avenida Corrientes 1660, o por PlateaNet.