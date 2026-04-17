Fue una definición no apta para cardíacos en Cuestión de Peso, el ciclo que conduce Mario Massaccesi por eltrece. Rosalía, una de las participantes más queridas, llegó a la balanza con todo en juego: si marcaba 110 kilos o menos, obtenía el alta tras más de seis meses y medio de tratamiento, y más de 30 kilos bajados.

El clima en el estudio era de máxima tensión. La semana ya venía cargada de emociones, con altas recientes como las de otras compañeras, y todo indicaba que podía cerrarse con broche de oro. Pero el destino tenía preparado un giro inesperado.

Al subirse a la balanza, llegó el baldazo de agua fría: Rosalía había subido de peso. El silencio se apoderó del estudio y la incertidumbre creció. ¿Alcanzaría igual el objetivo? Con el corazón en la boca, llegó la confirmación final: 110 kilos exactos. Ni un gramo más, ni uno menos. Lo justo y necesario para lograr el alta.

Foto: Captura (eltrece)

La reacción fue inmediata: gritos, aplausos, abrazos y una emoción desbordante. Rosalía no solo alcanzó su meta, sino que lo hizo en una definición dramática que quedará en la historia del programa.

“Te vas con el alta”, anunciaron en vivo, desatando el festejo total. Un cierre perfecto para una semana intensa y un logro enorme para una participante que luchó contra todo para cambiar su vida.

¡Felicitaciones!

Foto: Captura (eltrece)

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CAMILOTA VOLVIÓ A CUESTIÓN DE PESO TRAS RECAER Y QUEDAR AL BORDE DE SU PESO INICIAL

Un regreso que golpea fuerte. Cuestión de Peso volvió a tener en el estudio a una de sus participantes más recordadas: Camila “Camilota” Deniz, quien reapareció luego de atravesar una recaída que la dejó al borde de su peso inicial.

“Hay que ir a la balanza, Cuestión de Peso siempre da oportunidades y Camilota pidió ayuda”, fue la frase con la que se anunció su vuelta, en un contexto cargado de emoción y preocupación.

La joven, que había logrado bajar una importante cantidad de kilos desde su ingreso el 6 de mayo de 2024 —cuando pesaba 139,10— sufrió un duro retroceso tras una situación personal delicada: la recuperación de su hermano, Thiago Medina. Según se explicó al aire, ese momento fue un quiebre que impactó directamente en su rutina.

Foto: Captura (eltrece)

“Pensó que se las sabía todas, después de la recuperación de su hermano recayó, se descontroló, se desordenó Camila”, relataron en el programa, describiendo el difícil proceso que atravesó.

Ya en primera persona, Camilota fue contundente al describir su presente: “Estoy peor que cuando entré a Cuestión de Peso”, atinó a decir. Una frase que reflejó la angustia y el desafío que tiene por delante.

“Hay que ir a la balanza, Cuestión de Peso siempre da oportunidades y Camilota pidió ayuda”.

Si bien en su mejor momento llegó a bajar casi 40 kilos e incluso estuvo por debajo de los 100 kilos, hoy su realidad es otra. En su reingreso, la balanza marcó 137,800 kilos, un número que la deja muy cerca de su punto de partida.

“Reingresás a Cuestión de Peso con 137.800 kilos. ¡Bienvenida!”, le dijeron en el ciclo de eltrece, marcando el inicio de esta nueva etapa en la que busca retomar su rutina saludable.

Camilota explicó que su hermano, Thiago Medina, la ayudó a regresar al programa. “Él me venía hablando y decía, ‘che, gorda, ¿por qué no te ponés las pilas?’”.