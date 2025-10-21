Camila “Camilota” Deniz volvió a estar en el centro de la polémica después de atravesar días de angustia por la internación de su hermano Thiago Medina. La influencer decidió tomarse un respiro y compartió en sus redes varias fotos en bikini, disfrutando de un jacuzzi y brindando con champagne.

Pero lejos de recibir mensajes de apoyo, la publicación desató una ola de críticas y acusaciones. En los comentarios, muchos usuarios la cuestionaron duramente y la acusaron de gastar la plata que supuestamente recaudó cuando su hermano estuvo internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

“Se fue de spa con la plata que juntó. Jaaaa, que se jodan los que donaron, ella la está disfrutando”, escribió un seguidor. Otros sumaron: “Hace unos días pedía plata por el hermano ¿y ahora publica esto?” y “Si te elegís a vos, invertí en educación, estudiá, aprendé un oficio. Progresar no es ir a un spa y tomar champagne mientras no tenés un trabajo ni obra social. ¡Crecé Camila, madurá!”.

POR QUÉ CRITICARON A CAMILA DENIZ

La influencer, que se hizo conocida tras el paso de Thiago por Gran Hermano 2022 y luego en Cuestión de Peso, había compartido que necesitaba ayuda para costear los traslados al hospital. Sin embargo, aclaró que la única vez que publicó su alias fue para comprarse audífonos, ya que le detectaron un problema auditivo de nacimiento.

“Hoy no resolví todo, pero me elegí a mí. Y eso también es un avance”, escribió en su posteo, sin imaginar la catarata de mensajes que recibiría. La familia de Thiago Medina vivió momentos muy difíciles durante la internación del joven.

Camilota fue la que más pidió por él en las redes sociales, convocando a una cadena de oración en todo el país. Cuando Thiago salió de terapia intensiva, Daniela Celis caminó a Luján para agradecer, pero Camilota no lo hizo y fue blanco de nuevas críticas.

Cansada de los comentarios malintencionados, la influencer explicó en Intrusos el motivo de su decisión: “Muchos me dicen que no fui a Luján, a agradecer. Yo no creo en las estatuas. Yo creo en Dios”, sentenció, dejando en claro su postura.

