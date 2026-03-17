Un momento cargado de emoción se vivió en Cuestión de peso cuando Nahuel dejó atrás los filtros y se animó a compartir una profunda reflexión sobre los prejuicios que lo acompañaron durante años.

Todo comenzó con un gesto que conmovió al estudio: el exparticipante, Guillermo, le regaló ropa que ya no usaba porque le quedaba grande. Ese acto simbólico, cargado de compañerismo, dio pie a que Mario Massaccesi le propusiera a Nahuel recordar cómo era su vínculo en el pasado y qué ideas lo alejaban de quien hoy es uno de sus mejores amigos.

Fue entonces cuando llegó la confesión más fuerte: “Mi mayor miedo, desde que nació mi hijo, era que me saliera homosexual”, expresó sin rodeos, dejando al descubierto una creencia que lo marcó profundamente. “Creía que era un pecado eso, porque me criaron de una manera de que el que era así, estaba falladito de la cabeza”, agregó, con total honestidad.

Foto: Captura (eltrece)

Lejos de quedarse en ese pensamiento, Nahuel también habló del cambio que atravesó gracias a su experiencia personal y a las personas que conoció en el programa: “Después me di cuenta de que el falladito de la cabeza era yo por pensar de esa manera”, reconoció, visiblemente movilizado.

En ese proceso de transformación, destacó el rol clave de sus compañeros: “Me llevo el conocerlo a él (por Guillermo), un montón de charlas. Tanto él como Maca (su pareja) me enseñaron más de lo que me enseñó el resto de la gente en mi vida”, aseguró, poniendo en valor el aprendizaje que surgió del vínculo.

Por último, Guillermo tomó la palabra y dejó un mensaje que resonó fuerte: “A muchas personas les pasa. Y siempre hay que darse el lugar a conocer a las personas dejando de lado su orientación sexual”, cerró, a corazón abierto.

Nahuel: “Mi mayor miedo, desde que nació mi hijo, era que me saliera homosexual. Después me di cuenta de que el falladito de la cabeza era yo por pensar de esa manera”.

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ALBERTO CORMILLOT REVELÓ POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL BAJAR DE PESO

Alberto Cormillot volvió a romper mitos sobre la dieta y el metabolismo. En una charla sin filtros en Mujeres Argentinas, el nutricionista habló de los obstáculos reales que pueden existir a la hora de intentar bajar de peso.

“Estamos programados para otra cosa”, arrancó diciendo Cormillot, dejando en claro que nuestra genética juega un rol fundamental. Según explicó, “con la explosión de la industria alimentaria, estamos expuestos a genes con los que antes no éramos compatibles para convivir. Nuestra carga genética está adaptada para tratar de ahorrar calorías, porque históricamente faltaban”.

Pero no todo termina en la genética. El nutricionista que trabaja en Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, comparó el aumento de peso con un “entretejido de hábitos”: “Cuando una persona aumenta de peso hay una serie de hábitos que se van entrelazando y que terminan formando una especie de hilos con los que después se arma la soga”.

Foto: Captura (eltrece)

Además, Cormillot profundizó sobre cómo el cuerpo recuerda su peso máximo: “Las células tienen un par de mecanismos que, cuando aumentan de peso, tienden a recordar que prefieren estar con ese peso. El metabolismo, de tanto subir y bajar, también deja evidencias de que se transforma en un metabolismo un poco más lento”.

Alberto Cormillot: “Nuestra carga genética está adaptada para tratar de ahorrar calorías, porque históricamente faltaban”.

Y cerró con una advertencia contundente: “Cuanto más tratamientos haya hecho una persona, más difícil puede ser que baje. Es imposible que una persona se cuide y no baje. Lo difícil es bajar y mantenerse, porque el cuerpo está programado para seguir con el peso máximo al que llegó”.