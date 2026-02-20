La presentación de Melina, de 37 años, fue uno de los momentos más fuertes en el arranque de Cuestión de Peso. Entre lágrimas y con la voz quebrada, la flamante participante contó su historia de vida y expuso sin filtros el conflicto que mantiene con la comida.

“Hola, mi nombre es Melina, tengo 37 años y quiero bajar de peso porque tengo un nene de 7 con el cual no puedo compartir las actividades diarias”, comenzó diciendo, visiblemente emocionada.

Melina reveló que durante su embarazo aumentó 40 kilos y que nunca logró bajarlos: “A mí me encanta comer, yo no puedo ver comida porque me desespero. Me he comido una torta para 30 personas en dos días”.

Foto: Captura (eltrece)

La participante reconoció que su prioridad absoluta fue siempre su hijo, pero que en ese camino se fue dejando de lado: “Es preocuparme porque él esté impecable, porque él coma sano, y siento que yo me corrí. Siento que me olvidé un poco de mí. Cada vez me voy apagando, voy dejando de ser Melina la que era antes”.

Con crudeza, contó que su propio hijo le marca sus contradicciones: “Él me dice ‘mamá estás gorda’, ‘mamá me dijiste que no ibas a tomar más gaseosa’ o ‘mamá no tenés que comer eso’. Y yo no quiero que mi hijo de 7 años me esté marcando cuando hago las cosas mal”.

“A mí me encanta comer, yo no puedo ver comida porque me desespero. Me he comido una torta para 30 personas en dos días”.

Asimismo, Melina fue más allá y habló de adicción: “Mi hijo viene de los cumpleaños infantiles y le quiero sacar todas las golosinas porque me encantan. Tengo esa adicción a la comida que la tengo que eliminar”.

Entre lágrimas, Melina hizo el pedido más sincero: “Quiero volver a ser la que era antes. Quiero hacer algo por mí para estar bien, para poder darle lo mejor a mi hijo. No puedo sola, siento que no puedo sola”.

Y cerró con una reflexión que conmovió a todos: “A la Melina que me trajo hasta acá, le agradecería. Es una excelente mamá, hizo todo por su hijo. No la miraría con enojo ni con rencor. Le daría las gracias porque esa Melina, con todo lo que atravesó en la vida, es la que hoy está acá”.

“Mi hijo viene de los cumpleaños infantiles y le quiero sacar todas las golosinas porque me encantan. Tengo esa adicción a la comida que la tengo que eliminar”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

CUESTIÓN DE PESO: EL LLANTO DE GUILLERMO TRAS LLEGAR A SU ALTA DESPUÉS DE HABER BAJADO MÁS DE 30 KILOS

Fue un momento de mucha emoción la que se vivió en el cierre de la semana en Cuestión de Peso, luego de que Guillermo consiguiera el alta después de haber logrado bajar más de 30 kilos en menos de seis meses de tratamiento.

“La balanza define. La diferencia, Guille, es de 500 gramos. Tenías que pesar 115 y medio. ¿Para arriba o para abajo? ¿Qué imaginás? ¿Te vas o te quedás? ¡Te vas con el alta!“, se escuchó decir al locutor, mientras en la pantalla se vio que el participante pesaba 115 kilos exactos (31 kilos menos desde que ingresó al programa de eltrece), lo que necesitaba para cumplir con su objetivo.

Fue entonces que el llanto llegó de inmediato por parte de Guillermo, del panel y del público presente. Además, la nutricionista no tardó en correr a abrazarlo.

Foto: Captura (eltrece)

El conductor sintetizó el logro con emoción: “Un tratamiento impecable. Cuando algo es espontáneo es porque deja huellas. Cuando la gente se levanta así, de manera unánime, para darte besos, abrazos, mimos y lloran con vos, has hecho un gran camino, querido. ¡Es todo tuyo!”, atinó a decir.

Guillermo, con la voz quebrada, agradeció entre lágrimas: “Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a los profesionales, gracias Doc, gracias a toda la producción, gracias Gaby. Gracias. No me queda más nada para decir porque la verdad que fue increíble todo lo que viví acá adentro. Momentos difíciles, momentos más fáciles, de todo”.

Y cerró con una frase que conmovió a todos:“Le decía a los chicos antes del pesaje que no reconozco a esa persona que entró acá. Me cuesta mucho”.

¡Felicitaciones!