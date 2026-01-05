La ex Gran Hermano Virginia Demo sorprendió al anunciar su ingreso a Cuestión de peso. Con 57 años y oriunda de La Plata, se mostró sincera sobre sus motivos: “Tengo 10 kilos de más. Sé que para muchos no es un montón, pero a mí me afecta”.

Virginia no dudó en abrir su corazón y contó cómo el sobrepeso impacta en su día a día, especialmente en su intimidad.

“Muchas partes de mi vida, sobre todo la parte sexual, porque no me siento cómoda conmigo, entonces evito situaciones”, confesó en su presentación en el programa.

Virginia Demo en Cuestión de Peso. Captura: eltrece

POR QUÉ VIRGINIA DEMO ENTRÓ A CUESTIÓN DE PESO

“Quiero verme al espejo y volver a sentirme deseada. No puedo estar en una relación porque si yo no me erotizo conmigo, prefiero cortar ahí”, aseguró.

Virginia Demo en el estreno de Una Mágica Navidad (Foto: Movilpress).

“Hay propuestas, no voy a decir que no, pero ni siquiera las tengo en cuenta”, admitió sobre sus encuentros sexuales.

“Sola no puedo (controlar el peso). Necesito el rigor. Estoy por debutar en el teatro y lo físico, lamentablemente, influye un montón en el trabajo”.

QUÉ DIJO VIRGINIA DEMO SOBRE SU ALIMENTACIÓN Y EL SEXO

Virginia Demo y Furia en Gran Hermano. Foto: Captura Telefe.

“Mi alimentación es un desastre, sobre todo los horarios. No tengo disciplina, pero estoy totalmente dispuesta a seguir las pautas que me indiquen”, dijo Demo.

“El sexo realmente para mí es muy importante en la vida. Si además de bajar de peso encuentro amor, amistad o lo que fuera en el programa, bienvenido sea”, añadió.

“El sexo es el 80% de una relación. Quiero hacer las cosas bien y que la gente se divierta y aprenda algo de todo esto que es muy importante”, cerró.