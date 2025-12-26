Fernanda Vives atravesó uno de los momentos más inesperados desde que decidió sumarse a Cuestión de Peso, el histórico reality de El Trece enfocado en la salud y los hábitos alimentarios.

Lo que comenzó como un desafío personal para mejorar su calidad de vida terminó convirtiéndose en una situación de alto impacto emocional cuando, en plena emisión del programa, los médicos le informaron que presentaba un problema de salud que requerirá seguimiento profesional.

La actriz participa del ciclo junto a su pareja, el exfutbolista Sebastián Cobelli, con quien asumió el compromiso de cambiar rutinas, alimentación y estilo de vida.

Recostada sobre una camilla y frente a las cámaras, Vives fue sometida a una ecografía abdominal de rutina. Mientras los especialistas analizaban las imágenes en pantalla, la médica a cargo comenzó a describir lo que observaba.

Fue entonces cuando explicó que se detectaban pequeñas piedras en la vesícula, además de un engrosamiento en sus paredes y la presencia de pólipos de colesterol, una combinación que encendió las alertas médicas.

Fernanda Vives y Sebastián Cobelli (Foto: Movilpress)

FERNANDA VIVES: PROBLEMA DE SALUD DETECTADO EN VIVO

El rostro de la actriz cambió de inmediato. La sorpresa y el susto se hicieron evidentes al darse cuenta de que se trataba de un problema que desconocía por completo.

Atenta a cada palabra, giró la cabeza para observar el monitor y entender exactamente qué estaba ocurriendo con su cuerpo, mientras los profesionales detallaban la situación con cautela.

Impacto en Cuestión de Peso: a Fernanda Vives le detectaron un problema de salud en vivo | Créditos: Captura El Trece

Explicó que si bien su ingreso al programa estuvo motivado por el deseo de bajar de peso y adoptar hábitos más saludables, el proceso dejó en evidencia cuestiones de salud que, de otro modo, quizás habrían pasado desapercibidas durante mucho tiempo.

La actriz adelantó que deberá consultar con un cirujano para evaluar los pasos a seguir, aunque remarcó que se encuentra contenida y agradecida por haber detectado el problema a tiempo.

“Me asusté, claro, pero también siento que estas cosas aparecen cuando tienen que aparecer”, deslizó en diálogo posterior al programa.