Uno de los momentos más intensos y emotivos de la temporada de Cuestión de peso tuvo como protagonista a Candela, quien ingresó al programa con 185,4 kilos y logró convertirse en un ejemplo de perseverancia, compromiso y superación. En su último pesaje había quedado a apenas 100 gramos del alta médica, por lo que la instancia final era decisiva.

Antes de subir a la balanza, sus compañeros la sorprendieron con mensajes llenos de cariño. Pero la producción redobló la apuesta y, sin que Cande lo supiera, hicieron entrar a sus padres, Olga y Liborio, quienes la abrazaron entre lágrimas: “Hoy es tu día, hija. Lo lograste. Te amamos", le dijeron.

La carga emocional fue tan fuerte que la participante empezó a sentirse mal: “Me siento un poco mal, se me aflojaron las piernas”, confesó con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, obligando a todo el equipo a contenerla y permitirle recuperarse sentada.

Foto: Captura (eltrece)

Minutos más tarde y tras chequear que la participante se encuentre bien, la balanza marcó 119,2 kilos, y el locutor gritó la noticia más esperada: Cande recibió el alta después de bajar 37,8 kilos en cinco meses, consagrándose como una de las historias más inspiradoras del ciclo.

CUESTIÓN DE PESO: EL LLANTO DE GUILLERMO TRAS LLEGAR A SU ALTA DESPUÉS DE HABER BAJADO MÁS DE 30 KILOS

Fue un momento de mucha emoción la que se vivió en el cierre de la semana en Cuestión de Peso, luego de que Guillermo consiguiera el alta después de haber logrado bajar más de 30 kilos en menos de seis meses de tratamiento.

“La balanza define. La diferencia, Guille, es de 500 gramos. Tenías que pesar 115 y medio. ¿Para arriba o para abajo? ¿Qué imaginás? ¿Te vas o te quedás? ¡Te vas con el alta!“, se escuchó decir al locutor, mientras en la pantalla se vio que el participante pesaba 115 kilos exactos (31 kilos menos desde que ingresó al programa de eltrece), lo que necesitaba para cumplir con su objetivo.

Fue entonces que el llanto llegó de inmediato por parte de Guillermo, del panel y del público presente. Además, la nutricionista no tardó en correr a abrazarlo.

Foto: Captura (eltrece)

El conductor sintetizó el logro con emoción: “Un tratamiento impecable. Cuando algo es espontáneo es porque deja huellas. Cuando la gente se levanta así, de manera unánime, para darte besos, abrazos, mimos y lloran con vos, has hecho un gran camino, querido. ¡Es todo tuyo!”, atinó a decir.

Guillermo, con la voz quebrada, agradeció entre lágrimas: “Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a los profesionales, gracias Doc, gracias a toda la producción, gracias Gaby. Gracias. No me queda más nada para decir porque la verdad que fue increíble todo lo que viví acá adentro. Momentos difíciles, momentos más fáciles, de todo”.

Y cerró con una frase que conmovió a todos:“Le decía a los chicos antes del pesaje que no reconozco a esa persona que entró acá. Me cuesta mucho”.

¡Felicitaciones!