Alberto Cormillot volvió a romper mitos sobre la dieta y el metabolismo. En una charla sin filtros en Mujeres Argentinas, el nutricionista habló de los obstáculos reales que pueden existir a la hora de intentar bajar de peso.

“Estamos programados para otra cosa”, arrancó diciendo Cormillot, dejando en claro que nuestra genética juega un rol fundamental. Según explicó, “con la explosión de la industria alimentaria, estamos expuestos a genes con los que antes no éramos compatibles para convivir. Nuestra carga genética está adaptada para tratar de ahorrar calorías, porque históricamente faltaban”.

Pero no todo termina en la genética. El nutricionista que trabaja en Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, comparó el aumento de peso con un “entretejido de hábitos”: “Cuando una persona aumenta de peso hay una serie de hábitos que se van entrelazando y que terminan formando una especie de hilos con los que después se arma la soga”.

Además, Cormillot profundizó sobre cómo el cuerpo recuerda su peso máximo: “Las células tienen un par de mecanismos que, cuando aumentan de peso, tienden a recordar que prefieren estar con ese peso. El metabolismo, de tanto subir y bajar, también deja evidencias de que se transforma en un metabolismo un poco más lento”.

Y cerró con una advertencia contundente: “Cuanto más tratamientos haya hecho una persona, más difícil puede ser que baje. Es imposible que una persona se cuide y no baje. Lo difícil es bajar y mantenerse, porque el cuerpo está programado para seguir con el peso máximo al que llegó”.

LA NUEVA VIDA DE CRISTIAN FREDES, A CUATRO MESES DE SU RESCATE: “NUNCA MÁS QUIERO VOLVER A COMO ESTABA”

A cuatro meses de aquel rescate extremo que paralizó a todos los televidentes, Cristian Fredes volvió a aparecer públicamente y conmovió con su testimonio en Cuestión de Peso. El joven de Merlo, que llegó a pesar más de 300 kilos, hoy vive una nueva etapa llena de cambios, logros y esperanza.

“Hoy mi vida cambió radicalmente. Estoy feliz, contento, tengo ganas de hacer cosas. No puedo creer que ya disfruto salir a caminar y no estar en la cama como antes”, dijo con una sonrisa plasmada en rostro.

Además, Fredes recordó el dramático momento del rescate: “Escuchaba los mazazos contra la pared y sentía que mi vida se venía abajo. Pensé que no iba a poder volver a estar bien nunca más”.

“Viví una vida en blanco y negro y hoy la tengo a color. Me levanto, me higienizo solo, me corto el pelo, me perfumo. Antes ni me quería mirar al espejo”, confesó emocionado.

El cambio no es solo físico: Cristian bajó 77 kilos, volvió a subir escaleras después de cinco años y retomó una de las cosas que más ama: manejar su auto: “No pensé volver a manejar nunca más. Esto es mi nueva vida”, remarcó, movilizado.

Con el apoyo de su familia, los médicos y el equipo del programa, Cristian se ilusiona con seguir adelante: “Nunca más quiero volver a como estaba. Estaba encerrado en mi pieza y en mis sentimientos, y hoy me estoy abriendo a conocer otra vez la felicidad”, cerró, a flor de piel.