Sergio Verón volvió a dejar en claro por qué es una de las figuras más respetadas de Cuestión de Peso. Durante la última emisión del programa, el preparador físico no ocultó su enojo con los participantes y los enfrentó en vivo con un fuerte descargo.

“Yo estoy 100% a disposición de ellos y tenemos que salir a hacer actividad física. Hoy, cuando termine el programa, lo vamos a hacer de nuevo”, arrancó diciendo Sergio, visiblemente molesto por la falta de compromiso de algunos concursantes.

Sin embargo, su tono se endureció cuando explicó que el esfuerzo físico ya había alcanzado su máximo nivel: “Estamos al límite del ejercicio. Con el gasto calórico estamos al límite. Ayer a las 7 de la tarde ya llevaban 13.000 pasos, ¿no? Monitoreando lo que se mueve por día. Entonces, ya está, estamos en el techo”, disparó.

Foto: Captura (eltrece)

“Si ustedes aumentan de peso, ya yo no puedo hacer nada más”, agregó. Y cerró, contundente: “Entonces, te lo hago corta: paren de comer de más, porque ya estamos en el límite de actividad física. Más no pueden hacer, más no podemos gastar".

LA NUEVA VIDA DE CRISTIAN FREDES, A CUATRO MESES DE SU RESCATE: “NUNCA MÁS QUIERO VOLVER A COMO ESTABA”

A cuatro meses de aquel rescate extremo que paralizó a todos los televidentes, Cristian Fredes volvió a aparecer públicamente y conmovió con su testimonio en Cuestión de Peso. El joven de Merlo, que llegó a pesar más de 300 kilos, hoy vive una nueva etapa llena de cambios, logros y esperanza.

“Hoy mi vida cambió radicalmente. Estoy feliz, contento, tengo ganas de hacer cosas. No puedo creer que ya disfruto salir a caminar y no estar en la cama como antes”, dijo (en octubre de 2025), con una sonrisa plasmada en rostro.

Además, Fredes recordó el dramático momento del rescate: “Escuchaba los mazazos contra la pared y sentía que mi vida se venía abajo. Pensé que no iba a poder volver a estar bien nunca más”.

Foto: Captura (eltrece)

“Viví una vida en blanco y negro y hoy la tengo a color. Me levanto, me higienizo solo, me corto el pelo, me perfumo. Antes ni me quería mirar al espejo”, confesó emocionado.

El cambio no es solo físico: Cristian bajó 77 kilos, volvió a subir escaleras después de cinco años y retomó una de las cosas que más ama: manejar su auto: “No pensé volver a manejar nunca más. Esto es mi nueva vida”, remarcó, movilizado.

Con el apoyo de su familia, los médicos y el equipo del programa, Cristian se ilusiona con seguir adelante: “Nunca más quiero volver a como estaba. Estaba encerrado en mi pieza y en mis sentimientos, y hoy me estoy abriendo a conocer otra vez la felicidad”, cerró, a flor de piel.