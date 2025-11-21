Fue un momento de mucha emoción la que se vivió en el cierre de la semana en Cuestión de Peso, luego de que Guillermo consiguiera el alta después de haber logrado bajar más de 30 kilos en menos de seis meses de tratamiento.

“La balanza define. La diferencia, Guille, es de 500 gramos. Tenías que pesar 115 y medio. ¿Para arriba o para abajo? ¿Qué imaginás? ¿Te vas o te quedás? ¡Te vas con el alta!“, se escuchó decir al locutor, mientras en la pantalla se vio que el participante pesaba 115 kilos exactos (31 kilos menos desde que ingresó al programa de eltrece), lo que necesitaba para cumplir con su objetivo.

Fue entonces que el llanto llegó de inmediato por parte de Guillermo, del panel y del público presente. Además, la nutricionista no tardó en correr a abrazarlo.

El conductor sintetizó el logro con emoción: “Un tratamiento impecable. Cuando algo es espontáneo es porque deja huellas. Cuando la gente se levanta así, de manera unánime, para darte besos, abrazos, mimos y lloran con vos, has hecho un gran camino, querido. ¡Es todo tuyo!”, atinó a decir.

Guillermo, con la voz quebrada, agradeció entre lágrimas: “Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a los profesionales, gracias Doc, gracias a toda la producción, gracias Gaby. Gracias. No me queda más nada para decir porque la verdad que fue increíble todo lo que viví acá adentro. Momentos difíciles, momentos más fáciles, de todo”.

Y cerró con una frase que conmovió a todos:“Le decía a los chicos antes del pesaje que no reconozco a esa persona que entró acá. Me cuesta mucho”.

¡Felicitaciones!

EL ENOJO DE SERGIO VERÓN CON LOS PARTICIPANTES DE CUESTIÓN DE PESO

Sergio Verón volvió a dejar en claro por qué es una de las figuras más respetadas de Cuestión de Peso. Durante la última emisión del programa, el preparador físico no ocultó su enojo con los participantes y los enfrentó en vivo con un fuerte descargo.

“Yo estoy 100% a disposición de ellos y tenemos que salir a hacer actividad física. Hoy, cuando termine el programa, lo vamos a hacer de nuevo”, arrancó diciendo Sergio, visiblemente molesto por la falta de compromiso de algunos concursantes.

Sin embargo, su tono se endureció cuando explicó que el esfuerzo físico ya había alcanzado su máximo nivel: “Estamos al límite del ejercicio. Con el gasto calórico estamos al límite. Ayer a las 7 de la tarde ya llevaban 13.000 pasos, ¿no? Monitoreando lo que se mueve por día. Entonces, ya está, estamos en el techo”, disparó.

“Si ustedes aumentan de peso, ya yo no puedo hacer nada más”, agregó. Y cerró, contundente: “Entonces, te lo hago corta: paren de comer de más, porque ya estamos en el límite de actividad física. Más no pueden hacer, más no podemos gastar".