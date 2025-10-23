Fue un momento de pura emoción la que se vivió en Cuestión de Peso, luego de que Yael, una de las participantes más queridas del ciclo de eltrece, quedara eliminada del programa por no alcanzar el peso requerido para continuar en competencia.

En la gala de eliminación, el locutor anunció que Yael había bajado de peso, pero no lo suficiente para evitar quedar fuera, a muy poco de conseguir su segunda alta: pesó 86 kilos, cuando debía llegar a 85.600. “Me la veía venir, es muy difícil un día para el otro”, expresó conmovida.

A pesar de la angustia del momento, Yael se tomó un instante para agradecer la oportunidad y dejar un mensaje de esperanza: “Gracias a todos por darme esta oportunidad, por volver a sentirme bien y libre. Esta vez lo voy a poder lograr. Afuera esto sigue”.

Foto: Captura (eltrece)

La participante -que logró bajar casi 25 kilos desde que comenzó el tratamiento- también reflexionó sobre su crecimiento personal dentro del programa: “Creo que esta vez lo entendí”. Y cerró, a corazón abierto: “Entré cuando era muy chica y pasaron muchas cosas en mi vida, pero ahora estoy más madura y más concentrada”.

LA NUEVA VIDA DE CRISTIAN FREDES, A CUATRO MESES DE SU RESCATE: “NUNCA MÁS QUIERO VOLVER A COMO ESTABA”

A cuatro meses de aquel rescate extremo que paralizó a todos los televidentes, Cristian Fredes volvió a aparecer públicamente y conmovió con su testimonio en Cuestión de Peso. El joven de Merlo, que llegó a pesar más de 300 kilos, hoy vive una nueva etapa llena de cambios, logros y esperanza.

“Hoy mi vida cambió radicalmente. Estoy feliz, contento, tengo ganas de hacer cosas. No puedo creer que ya disfruto salir a caminar y no estar en la cama como antes”, dijo con una sonrisa plasmada en rostro.

Además, Fredes recordó el dramático momento del rescate: “Escuchaba los mazazos contra la pared y sentía que mi vida se venía abajo. Pensé que no iba a poder volver a estar bien nunca más”.

Foto: Captura (eltrece)

“Viví una vida en blanco y negro y hoy la tengo a color. Me levanto, me higienizo solo, me corto el pelo, me perfumo. Antes ni me quería mirar al espejo”, confesó emocionado.

El cambio no es solo físico: Cristian bajó 77 kilos, volvió a subir escaleras después de cinco años y retomó una de las cosas que más ama: manejar su auto: “No pensé volver a manejar nunca más. Esto es mi nueva vida”, remarcó, movilizado.

Con el apoyo de su familia, los médicos y el equipo del programa, Cristian se ilusiona con seguir adelante: “Nunca más quiero volver a como estaba. Estaba encerrado en mi pieza y en mis sentimientos, y hoy me estoy abriendo a conocer otra vez la felicidad”, cerró, a flor de piel.