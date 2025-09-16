La nueva temporada de Cuestión de Peso sigue sumando testimonios que llegan directo al corazón. Esta vez, la protagonista fue Denise Álvarez, una joven de 29 años de Béccar, que presentó su historia de vida y emocionó a todos en el programa.

“Quiero cambiar mi vida. Me molesta el colgajo que tengo en la panza. Yo me amo como soy, pero es algo que a mí me molesta. No me importa lo que digan los demás”, se sinceró Denise frente a las cámaras.

Su relato estuvo atravesado por un dolor profundo: la ausencia de su madre durante la infancia: “En el colegio me han dicho gorda de muchas maneras. El vacío que tengo dentro lo llenaba comiendo. El abrazo que necesité de mi mamá siempre lo busqué en una comida. Hasta el día de hoy me duele”.

Foto: Captura (eltrece)

A pesar de esas heridas, Denise resaltó la contención que encontró en su propia familia: “Como mamá me considero una gran mamá. Le doy a mi hija todo lo que yo no pude tener. Le demuestro todo el tiempo que la amo, que es mi vida, que es mi debilidad. Tengo a mi marido y mi hija, que ellos me apoyan en todo. Hace 15 años que estoy con él, es mi primer novio. Conocerlo creo que fue lo que más me salvó”.

Criada en un barrio humilde y con el amor incondicional de su padre, la joven también destacó la importancia de sus raíces: “Mi papá es mi vida, es un guerrero, mi mejor amigo. Siempre me sentí fuerte hacia afuera, pero por dentro estaba vacía”.

Conmovida, Denise confesó que todavía le cuesta sanar el vínculo con su madre: “Hubo un tiempo que dije ‘sí, la perdono’, pero cuando lo hablo me quiebro. Es mi punto débil. Obviamente la contención que necesitaba ya no la voy a tener, ya soy grande, pero siempre espero ese abrazo de mi mamá”.

Decidida a dar un giro en su vida, Denise cerró su presentación con un mensaje de autovaloración y esperanza: “A esta Denise le diría ‘hasta acá, basta’. Porque quiero estar bien conmigo misma. Perdonaría a esta Denise por aguantar tanto, por cargarse mochilas que desde chica siempre llevó encima y nunca soltó”.

LAS LÁGRIMAS DE LIONEL TRAS QUEDAR ELIMINADO DE CUESTIÓN DE PESO: “SIENTO QUE FALLÉ”

Fue un momento de mucha emoción la que se vivió en Cuestión de Peso luego de que Lionel, uno de los participantes más queridos del ciclo de eltrece, quedara eliminado por apenas medio kilo de diferencia.

El participante rompió en llanto frente a sus compañeros y al equipo médico. “Por medio kilo, hoy te vas de Cuestión de Peso”, anunciaron en vivo, dejando a todos en shock.

“Yo tampoco lo esperaba. Quiero agradecerles a todos, a los que me acompañaron, a ustedes, a los chicos. No sé qué decir”, expresó Lionel, visiblemente conmovido.

Foto: Captura (eltrece)

Consultado sobre las posibles razones de su eliminación, el participante no quiso justificarse: “Sinceramente, no voy a meter excusas. Sé que tengo mucha retención de líquido y es algo con lo cual peleo todos los días. Pero no consumo sal, trato de cuidarme”.

El equipo médico explicó que Lionel llegó al programa con hipertensión arterial, edemas y una lesión en la pierna, lo que complicó su evolución. Aun así, destacaron que logró un avance impresionante: bajó más de 43 kilos y mejoró notablemente su salud.

Lionel: “Sé que todos me tenían mucha fe. Y siento que fallé, porque si no, la balanza no hubiese mostrado eso”.

Entre lágrimas, el participante se despidió de sus compañeros: “Sé que todos me tenían mucha fe. Y siento que fallé, porque si no, la balanza no hubiese mostrado eso”, cerró Lionel, con la voz quebrada.